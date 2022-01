Spaanse media zien Frenkie de Jong falen, maar zijn onder de indruk van Barcelona: ’Barça is weer Barça’

Voetbal

Italiaanse Supercup prooi De Vrij en Dumfries, Inter wint in slotseconde

Stefan de Vrij en Denzel Dumfries hebben met landskampioen Internazionale de Italiaanse Supercup veroverd. Het duel met bekerwinnaar Juventus eindigde in 2-1. Het beslissende doelpunt in Milaan viel in de extra tijd van de tweede verlenging en kwam op naam van de Chileense invaller Alexis Sánchez.