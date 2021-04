Emotionele Laura Dijkema: ’Deze is voor mijn moeder en mijn oma’

Laura Dijkema tijdens de kampioenswedstrijd Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Nadat ze met haar club Lokomotiv Kaliningrad onverwacht kampioen van Rusland is geworden beschrijft Laura Dijkema haar stemming zonder aarzelen in één woord. „Emotioneel.” En dat valt goed te begrijpen, want de Nederlandse volleybalster verloor in afgelopen maanden de twee belangrijkste vrouwen uit haar leven. „Deze is voor mijn moeder en mijn oma.”