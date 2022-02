Geduld en berusting na Hollandse afgang op 500 meter

Premium Olympische Spelen

Ouders Femke Kok: ’Daar hadden we echt alles voor aan de kant willen zetten’

Met een mengeling van noordelijke nuchterheid en Fries fanatisme praten ze over hun dochter. Natuurlijk waren Ilja Postma en René Kok, de ouders van Femke Kok, naar China gevlogen als dat vervloekte virus de wereld niet had dwarsgezeten. „Daar hadden we echt alles voor aan de kant willen zetten.”