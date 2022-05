Voetbalsters FC Twente hebben landstitel zo goed als binnen

FC Twente heeft niet alleen 3 punten meer dan Ajax, maar ook een aanzienlijk beter doelsaldo (+68 tegen +49). De ploeg uit Enschede kan het kampioenschap daardoor nauwelijks meer ontgaan.

Bij Feyenoord - Ajax zaten 14.618 toeschouwers in De Kuip, een record bij een wedstrijd in de vrouwencompetitie.

Aanvoerster Renate Jansen maakte in het stadion van FC Twente voor rust twee doelpunten. In de tweede helft tekende spits Fenna Kalma voor haar 33e doelpunt van het seizoen. KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee had de schaal meegenomen naar Enschede, maar hij kan die pas tijdens de laatste speelronde uitreiken. Het kampioenschap van Twente is voorlopig officieus.

Gezien het verschil in doelsaldo ging Ajax in Rotterdam vol op jacht naar doelpunten. Na een kwartier stond de bekerwinnaar al met 3-0 voor, via treffers van Romée Leuchter, Nikita Tromp en Chasity Grant. Na een blunder van Ajax-verdedigster Lisa Doorn deed Kim Hendriks iets terug namens de thuisclub, maar Victoria Pelova herstelde al snel de marge van drie doelpunten. In de tweede helft stokte de Amsterdamse productie. De ploeg van trainer Danny Schenkel moet daarom vrijdag met tien doelpunten verschil winnen van FC Twente om kampioen te worden, een vrijwel onmogelijke opgave.

In Enschede vierden de voetbalsters van Twente daarom alvast een bescheiden feestje. „In deze mooie ambiance mag dat wel eventjes”, zei Jansen bij ESPN. „Maar we houden het klein, volgende week hebben we nog een hartstikke belangrijke wedstrijd. We genieten even van dit moment en daarna gaat de focus op vrijdag.”

Oranje-international Kika van Es ging bij FC Twente huilend van het veld met een enkelblessure.