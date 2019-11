Zoet: ’Dikke vette streep eronder’

Het leidde ertoe dat hij de tweede helft volgde in de spelersbus van PSV. De beeldvorming rond Zoet was negatief. Trainer Mark van Bommel had dat niet zo bedoeld en ging een dag later publiekelijk diep door het stof.

Excuses aanvaard

„PSV heeft zijn excuses aangeboden, die heb ik aanvaard”, vertelt Zoet. „Ik weet wat ik moet doen: keihard knokken om m’n plek terug te krijgen. Dat is het enige waar ik invloed op heb. Daarmee denk ik dat er verder een hele dikke streep onder kan. Het doet me veel meer dat het klote gaat met de club. Ik ben blij dat ik nu hier ben en het belangrijkste nu hier is dat we ons zaterdag voor het EK kunnen kwalificeren.”

„Of ik het had zien aankomen? Ik ben de eerste die kritisch is naar zichzelf toe”, zegt Zoet. „Ik weet dat ik veel beter ben en veel beter kan. Ik ga keihard knokken om dat gevoel weer terug te krijgen.”

Groter issue

Zoet belandde in de spelersbus. „Hoe dat was? Dat was vervelend, maar het is gegaan zoals het is gegaan. Nogmaals, dikke streep eronder. We moeten vooruit kijken. Ik ben in de rust binnen geweest, heb het team aangemoedigd. Ik zal mezelf never nooit boven het team stellen. Op dat moment dacht ik dat dat het slimste was, dat ik in de bus zou gaan zitten. Dat is een groter issue geworden dan had gehoeven.”

Bondscoach Ronald Koeman legde op de persconferentie in Zeist uit dat hij graag werkt met een vaste groep, waarin Zoet tweede doelman was achter Jasper Cillessen. Op de vraag of dat in deze situatie, waarin Zoet gepasseerd is bij PSV, of in deze week kan veranderen, zei Koeman met een kwinkslag: „Anders zal ik het hem tijdig laten weten.”

