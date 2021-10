Volgend jaar twee Nederlandse teams in Formule 3

Autosport

Lewis Hamilton steekt hand in eigen boezem na mislukte strategie

Lewis Hamilton was over de boordradio furieus, nadat hij tijdens de Grand Prix van Turkije acht ronden voor het einde alsnog een pitstop moest maken en uiteindelijk als vijfde finishte. Een dag later steekt de zevenvoudig wereldkampioen de hand in eigen boezem.