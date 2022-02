KNVB rekent zich nog niet rijk met vollere stadions

„We reageren pas als de beslissingen definitief zijn genomen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten. „In de afgelopen periode hebben we wel vaker gezien dat er in de dagen voorafgaand aan een persconferentie dingen veranderden. We baseren ons daarom liever straks op de feiten. Bovendien zijn de gesprekken nog gaande. Maar wat we willen lijkt me duidelijk. Dat hebben we in de afgelopen tijd voldoende naar voren gebracht.”

De stadions mogen nu nog maar voor een derde worden gevuld. Dat is zeer tegen de zin van de KNVB en de clubs, die al geruime tijd pleiten voor het loslaten van de beperkingen. De clubs voerden afgelopen weekeinde nog actie door de spelers het veld op te sturen in shirts met daarop letters die de tekst ’stadions vol’ vormden.

De profclubs pleitten er eerder bij het kabinet al voor om minimaal twee derde van hun stadioncapaciteit te mogen gebruiken, maar de regering wilde niet verder gaan dan een derde. Het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle clubs zijn aangesloten, begon een onlinepetitie die inmiddels door tienduizenden is ondertekend.

Het kabinet stelt nu voor om na het komende weekeinde meer dan een derde van de capaciteit van alle voetbalstadions te gebruiken. Het gaat om een voorstel: eerst moet het Outbreak Management Team adviseren of de versoepelingen kunnen doorgaan. De voorstellen komen uit een brief die later donderdag naar de Tweede Kamer gaat. Het gaat om „een soort wat-zou-het-kunnen-zijn-pakket”, zei premier Mark Rutte woensdag al.