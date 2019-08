Domper voor Donny van de Beek

De middenvelder van Ajax heeft vrijdag op de training een spierblessure in het bovenbeen opgelopen. De verwachting is dat hij twee tot drie weken niet in actie kan komen. „Ik baal vreselijk”, zegt Van de Beek. „Komende week hoop ik duidelijkheid te krijgen hoe lang het gaat duren.”

Van de Beek, die in de belangstelling staat van onder meer Real Madrid, kende vorig seizoen een zeer succesvol jaar met Ajax en is ook deze voetbaljaargang goed begonnen. In alle wedstrijden begon hij in de basisploeg van Ten Hag. Hij scoorde daarin twee keer.

Ajax moet woensdag zonder Van de Beek in de Johan Cruijff ArenA aan de bak om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Op Cyprus speelde het elftal van Ten Hag gelijk: 0-0. In de vorige ronde schakelden de Amsterdammers PAOK. Toen werd de klus geklaard in eigen huis: 3-2 overwinning, na 2-2 in Griekenland.

Vorig seizoen bereikte Ajax de halve finales van de Champions League, waarin Tottenham Hotspur dankzij een doelpunt in de laatste seconde een einde maakte aan een sprookjesachtige reeks. Wel veroverde Ajax de landstitel en de KNVB-beker.