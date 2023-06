Al Jazira blundert bij aankondiging Frank de Boer

Op sociale media werd hij inmiddels ook door Al Jazira aangekondigd, maar in de woestijn zijn ze er nog niet helemaal uit wie nou Frank en wie nou Ronald de Boer is. Op de hoofdfoto van de post staat gewoon Frank de Boer, maar op de foto staan nog meer foto’s en daar is toch echt op een (rechts in het Oranje-shirt) tweelingbroer Ronald te herkennen.

Geen ramp, het kan altijd erger: bij FC Cincinnati plaatsten ze destijds bij de aankondiging van Jaap Stam een foto van Tinus van Teunenbroek, in plaats van de ex-international.

Frank de Boer is de opvolger van een andere oud-trainer van Ajax, Marcel Keizer. Na Henk ten Cate, Keizer, Damien Hertog, Jurgen Streppel en wederom Keizer is De Boer de vijfde Nederlandse trainer op rij bij de club.

Sinds het echec met het Nederlands elftal op het EK van 2021, waar Oranje in de achtste finale sneuvelde tegen Tsjechië, zat De Boer zonder werk. Na zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2016 beleefde hij (kortstondige) avonturen bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United.

Bij Al Jazira komt De Boer zijn voormalig pupil Thulani Serero tegen. De Zuid-Afrikaanse middenvelder werkte tussen 2011 en 2016 een aantal jaar samen met De Boer bij Ajax.