Napoli-coach hekelt arbitrage: ’Waarom kan je dan wel een cornervlag doormidden schoppen?’

„Ik weet 100 procent zeker dat Victor dan kan meedoen”, zei Spalletti na de 1-0-nederlaag in San Siro. „Zijn hele programma is daarop ingesteld. We hebben hem nu rust gegeven en ook zaterdag, zodat de medische staf z’n werk kan doen.”

Zonder de al wat langer geblesseerde Osimhen, de topscorer van de Serie A met 21 doelpunten, moest Napoli het weer afleggen tegen AC Milan. Dat gebeurde ruim een week geleden ook al in de Italiaanse competitie, toen de koploper in het Stadio Diego Armando Maradona met 4-0 werd vernederd door de regerend kampioen.

Napoli kan tijdens de return vanwege schorsingen geen beroep doen André-Frank Zambo Anguissa en Kim Min-jae. De middenvelder uit Kameroen werd in de 74e minuut van het veld gestuurd na twee gele kaarten kort achter elkaar. De Zuid-Koreaanse verdediger kreeg zijn derde gele kaart van het toernooi omdat hij in de ogen van de scheidsrechter te fel protesteerde.

Spalletti wilde naar eigen zeggen Anguissa wisselen na diens eerste gele kaart in de 70e minuut. „Gedurende een paar minuten dachten we na over wie we dan in de ploeg zouden brengen en had ik even geen oog voor de scheidsrechter. Het is teleurstellend dat we te laat waren en dat hij toen nog een keer geel kreeg.”

Hoewel de trainer van Napoli in eerste instantie verkondigde niets te willen zeggen over de Roemeense scheidsrechter István Kovács, liet Spalletti zich daarna toch verleiden tot een paar kritische opmerkingen. „Anguissa speelde wel degelijk ook de bal. En als het gaat om de gebaren die Kim maakte, waarom kan je dan wel uit boosheid een cornervlag doormidden schoppen? Welk signaal geef je dan af aan kinderen?” Spalletti doelde daarmee op een actie van aanvaller Rafael Leão van Milan, die na een gemiste kans de paal met de hoekvlag ik stukken schopte, maar daar geen kaart voor kreeg. „Ik hoef niets te zeggen over de beslissingen van de scheidsrechter. Iedereen heeft het zelf gezien.”