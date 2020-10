KNVB-arts Edwin Goedhart: ’Dit is een wake-up call’

Edwin Goedhart

ZEIST - Bondsarts Edwin Goedhart is coronagedelegeerde bij de KNVB en als zodanig de spil voor de clubartsen van de Eredivisie- en Eerste Divisie-clubs. Qua aanpak heeft hij een stevige vinger in de pap gehad bij het opstellen van de coronaprotocollen, het aanpassen en naleven ervan en de begeleiding van de clubartsen bij bijvoorbeeld het testwerk en de positieve gevallen. „We begonnen in maart met een kar met vierkante wielen. Door te blijven rijden, door onze toegenomen kennis, slijpen we die langzaam rond. Af en toe hotst en botst het, maar we gaan door. We hadden ook kunnen wachten tot we alles zouden weten, maar dan zouden we een paar jaar verder zijn en is alles weg.”