Russische bond boos om verplaatsing Champions League-finale naar Parijs

De beslissing werd vrijdagochtend tijdens een buitengewone vergadering genomen door het uitvoerend comité van de UEFA.

„Het is een schande dat deze beslissing is genomen”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov. „Sint-Petersburg had de best mogelijke omstandigheden kunnen bieden om dit voetbalevenement te organiseren.”

Ook de Russische voetbalbond RFU is niet te spreken over het besluit. „Wij zijn van mening dat de beslissing door politieke motieven is ingegeven. De RFU heeft altijd vastgehouden aan het principe ’sport staat buiten de politiek’ en kan dit besluit dus niet steunen”, aldus voorzitter Aleksandr Djoekov op de site van de bond.

Ook zegt de RFU het niet goed te vinden dat Russische sportteams nu wedstrijden op neutraal terrein moeten spelen in plaats van in eigen land. „Dit is in strijd met het principe van sport en maakt inbreuk op de belangen van spelers, coaches en fans.”

Stade de France

Het is de derde keer dat de Champions League-finale in het Stade de France wordt gespeeld. In 2000 was Real Madrid er in de eindstrijd met 3-0 te sterk voor Valencia en in 2006 versloeg FC Barcelona Arsenal er met 2-1.

Het Stade de France, dat wordt gebruikt voor diverse sportevenementen en concerten, heeft een capaciteit van ruim 80.000 toeschouwers.

Ajax

De finale staat voor 28 mei op het programma. Aanvankelijk zou het duel gespeeld worden in het Krestovskistadion, de thuisbasis van Zenit. Het stadion werd gebruikt tijdens het WK van 2018 en het EK vorig jaar.

Ajax is nog actief in de Champions League. De Amsterdammers speelden woensdag in de achtste finales met 2-2 gelijk tegen Benfica. Half maart is de return in Amsterdam.

De UEFA kondigde ook aan dat Russische en Oekraïense clubs en nationale teams die deelnemen aan internationale competities „tot nader order” thuiswedstrijden op neutrale locaties moeten spelen.