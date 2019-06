Sneijder: ’Prachtig voor Donny. Hij verdient het’

„Don heeft het van alle talenten het moeilijkste van allemaal gehad”, aldus Sneijder die in augustus 2007 zelf als 23-jarige zijn handtekening zette bij de Koninklijke.

Sneijder: „Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong waren vanaf het begin onomstreden bij Ajax, maar Van de Beek speelde aanvankelijk niet in de basis of werd gewisseld. Als je dan zó veel karakter toont en je zo’n geweldige tweede seizoenshelft speelt dat Real Madrid je wil hebben, dan ben je een echte. Inmiddels heeft hij in 74 Eredivisie-duels op rij minuten gemaakt. Ik zou zijn transfer naar Real knapper vinden dan alle andere deals die ook geweldig zijn, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar je snapt wat ik bedoel.”

In De Telegraaf Extra vertellen Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Royston Drente over de omstandigheden waarmee Van de Beek te maken kan krijgen bij Real Madrid: