Koeman klaar met gedoe rond Messi: ’Ik vind dat respectloos’

Dat vertelde Koeman tijdens de persconferentie richting dat duel. Daarnaast gaf de 57-jarige Koeman aan klaar te zijn met het constant moeten verdedigen van zijn sterspeler Lionel Messi.

„Ik moet Leo verdedigen omdat hij na vijftien uur reizen enorm veel pers tegenover zich kreeg met heel veel vragen”, aldus Koeman. „Ik vind dat respectloos. Het is ongelooflijk wat hij voor deze club heeft betekend.”

Geïrriteerd

De Argentijnse aanvaller was na zijn interlandverplichtingen onderwerp van gesprek vanwege uitspraken van de voormalig zaakwaarnemer van Antoine Griezmann. Die stelde dat zijn voormalig cliënt last had van de houding van Messi, die vervolgens geïrriteerd reageerde op vragen daarover.

„Ik snap wel dat Leo pissig was, dat ze na zo’n lange reis hem meteen vroegen over Antoine”, nam Koeman het op voor Messi. „In de kleedkamer heb ik nooit een slechte relatie gezien tussen de twee.” Toen de Nederlandse trainer daarna weer gevraagd werd naar de houding van Messi, gaf Koeman aan geen antwoord meer te willen geven.

Coutinho is terug na bijna vier weken afwezigheid wegens een hamstringblessure. De Braziliaan liep de kwetsuur eind oktober op in het duel met Real Madrid. Zaterdagavond speelt Barcelona om 21.00 uur tegen Atletico, de nummer 3 van de Spaanse competitie Atletico. Barcelona staat achtste.

Geen Suarez en Torreira

Luis Suarez mist die wedstrijd definitief. De aanvaller van Atletico Madrid testte maandag positief op het coronavirus en zit nog steeds in isolatie, bevestigde zijn trainer Diego Simeone tijdens een persconferentie.

Ook Lucas Torreira, land- en ploeggenoot van de 33-jarige Suarez, is er niet bij. Ook bij hem werd deze week het coronavirus vastgesteld. „We zullen moeten doen wat de andere spelers doen: afwachten tot Luis en Lucas zo snel mogelijk weer terugkomen”, aldus Simeone. „Op dit moment kan iedereen dit overkomen, en dat is een situatie die we moeten oplossen.”

In totaal zijn er bij Uruguay elf besmettingen gemeld in de selectie die bij elkaar was voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Colombia en Brazilië. Simeone moet het bij de Madrilenen naast Suarez en Torreira ook doen zonder de geblesseerde Hector Herrera en Sime Vrsjalko. Daar staat tegenover dat Diego Costa en Yannick Carrasco weer fit zijn aangesloten bij de selectie.

