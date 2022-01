Ashleigh Barty staat na minder dan twee uur tennis in derde ronde Australian Open

Tennis

Tallon Griekspoor gaat op Australian Open kopje onder na slijtageslag van ruim vier uur

Het is Tallon Griekspoor net niet gelukt om voor het eerst in zijn loopbaan de derde ronde te bereiken van een grandslamtoernooi. De nummer 62 van de wereld verloor in de tweede ronde van de Australian Open in vijf sets van de Spanjaard Pablo Carreño Busta. Het werd 6-3 6-7 (6) 7-6 (3) 3-6 6-4 voor ...