Van jonge hondjes tot sporticonen Eva de Goede en Lidewij Welten op goud- én recordjacht

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Eva de Goede en Lidewij Welten wonnen al olympisch goud in 2008 en 2012. Volgt na het zilver in 2016 vandaag een derde gouden plak? Ⓒ ANP

Tokio - Eva de Goede (32) en Lidewij Welten (31) kunnen vrijdag de meest succesvolle Nederlandse teamsporters ooit op de Spelen worden. Daarvoor moeten ze Argentinië in de olympische finale opzijzetten (aanvang 12.00 uur). Oud-bondscoach Marc Lammers liet het tweetal op zeer jonge leeftijd debuteren in Oranje, terwijl ex-internationals Joyce Sombroek en Ellen Hoog grote successen vierden met het topduo. Vlak voor de wedstrijd van de waarheid in Tokio haalt het drietal herinneringen aan Eva en Lied op.