EK-buit sterke Nederlandse atletiekploeg uitgebreid: zes coronagevallen

Dat is aan het licht gekomen dankzij de testen die de Nederlandse atletiekunie altijd afneemt nadat atleten zijn teruggekeerd van een buitenlandse reis. De namen van de zes sporters die positief zijn getest worden niet bekendgemaakt.

De zes Nederlanders zijn bepaald niet de enigen die een coronabesmetting hebben opgelopen bij het evenement zonder publiek. Ook leden van de Poolse, Belgische, Britse, Ierse en Oekraïense delegatie werden positief getest of moesten in quarantaine. Dit ondanks het feit dat de atleten die aan het evenement begonnen een negatieve pcr-test moesten overhandigen en om de vijf dagen werden getest.

Ook waren er allerlei protocollen om besmettingen te voorkomen, maar die werden volgens Ad Roskam, de technisch directeur van de Nederlandse atletiekunie, niet altijd even strikt nageleefd. ,,De ploegen zouden in aparte bussen van het hotel naar de halz worden vervoerd, maar in de praktijk kwam daar niets van terecht en zat iedereen door elkaar. Ook in de teststraat stonden in de lange rijen mensen te dicht op elkaar. Ze hebben daar niet waar kunnen maken wat ons van tevoren was uitgelegd. Lang niet alles ging zoals het was gepland.’’

Roskam heeft niet kunnen achterhalen waar en hoe de Nederlandse atleten besmet zijn geraakt. ,,We zijn aan een kleine speurtocht begonnen, maar dat onderzoek heeft ons niet veel wijzer gemaakt. Het zal in de laatste dagen zijn geweest, want bij de testen in Torun was nog iedereen negatief. ’’

De Nederlandse atleten reisden de afgelopen weken veelvuldig door Europa voor wedstrijden, werden bij thuiskomst steeds getest en geen enkele maal positief bevonden. De Nederlandse bond heeft de gevallen gemeld bij de Europese bond, die verantwoordelijk was voor de organisatie van deze continentale kampioenschappen in Polen. Roskam: ,,Ik mag aannemen dat ze goed gaan kijken wat er de volgende keer beter kan.’’

Volgens de technisch directeur van de atletiekunie is geen van de zes besmette Nederlandse atleten echt ziek. ,,Sommigen waren wat verkouden of grieperig, anderen hadden helemaal nergens last van.’’

De Nederlandse ploeg bestond in Torun uit 34 leden. Er werden zeven medailles gewonnen waaronder vier gouden. Beide estafetteploegen op de 4x400 meter, Femke Bol (400 meter) en Nadine Visser (60 meter horden) gingen in de finale als eerste over de streep.