Jaar na horrorcrash van Froome: ’Rillingen lopen weer over mijn rug’

Inmiddels is Chris Froome weer heel goed op de weg terug.

Chris Froome hoestte bloed op en kon amper op eigen kracht ademhalen, nadat hij liefst zes uur lang op de operatietafel had gelegen. Een paar uur eerder was de viervoudig Tour-winnaar na een horrorcrash van de straat in Roanne geraapt, waar werd gevreesd voor diens leven. Team Ineos-ploegleider Servais Knaven en ploegmaat Dylan van Baarle sidderen nog steeds van dat angstaanjagende moment op 12 juni, exact een jaar geleden.