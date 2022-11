Dick Jaspers toont zijn klasse bij WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Southampton vindt in Welshman Jones nieuwe hoofdtrainer

09.44 uur: Southampton heeft in de Welshman Nathan Jones een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 49-jarige Jones komt over van Luton Town, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Jones heeft voor 3,5 jaar getekend in stadion St. Mary’s. Hij is de opvolger van de Oostenrijker Ralph Hasenhüttl, die begin deze week werd ontslagen.

„Ik ben erg trots dat ik deze kans heb gekregen”, zei Jones. „Veel van mijn familieleden zijn fan van Southampton en ik wilde graag in de Premier League werken. Daar heb ik van gedroomd sinds het moment dat ik trainer ben geworden.”

Southampton staat momenteel achttiende in de Premier League met slechts 12 punten na veertien duels. Onder Hasenhüttl werden slechts drie zeges geboekt.

Jones maakt komend weekend zijn debuut op de bank bij Southampton, dat zaterdag de uitwedstrijd tegen Liverpool wacht.

Dick Jaspers op dreef bij WK

08.18 uur: Zijn moeizame start op het wereldkampioenschap heeft Dick Jaspers compleet doen vergeten met zijn tweede partij tegen de jonge Fransman Gwendal Marechal. Moest hij in zijn eerste partij tegen de Vietnamees Nguyen ’genoegen’ nemen met een gelijkspel (49-40) in zijn tweede partij liet de Brabantse titelverdediger zien dat hij terecht koploper op de wereldranglijst is.

Want voor de benodigde 40 punten had hij slechts 11 beurten nodig. Marechal bleef steken op 12 punten.(3.333/1.090)).

Het begin was van beide kanten matig maar in de zevende beurt maakt hij een fraaie serie van 12 en een beurt later gevolgd door een van 8 en stond er 31-11 op het scorebord.

De Brabander heeft zich hiermee overtuigend geplaatst voor de volgende ronde. De Zuid-Koreaanse biljartfans lijken - gezien de lege tribunes - nog niet erg warm te lopen voor het 74e wereldkampioen. De sporthal van Donghae maakt een kille indruk met die lege stoeltjes.

Lakers buigen in NBA weer voor Clippers en verliezen ook James

08.08 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben voor de negende keer op rij stadgenoot LA Lakers verslagen in de NBA. De Clippers waren dit keer in de hal waar beide clubs hun thuiswedstrijden spelen met 114-101 te sterk voor de Lakers. De laatste zege van de zeventienvoudig NBA-kampioen op de Clippers dateert van juli 2020.

Extra tegenvaller voor de Lakers was het uitvallen van LeBron James. De 37-jarige superster verliet het veld in het vierde kwart, omdat hij last kreeg van zijn lies. „Toen ik na een sprong landde, voelde ik iets verkrampen of verrekken”, zei James, die een MRI-scan laat maken om de ernst van zijn blessure te achterhalen. De Amerikaan was de topscorer van de wedstrijd met 30 punten. Bij de Clippers gooide Paul George 29 punten bij elkaar.

Milwaukee Bucks, vooralsnog de best presterende ploeg in de NBA, boekte bij Oklahoma City Thunder de tiende zege van dit seizoen. Daar hadden de Bucks wel een dubbele verlenging voor nodig: 136-132. Bij afwezigheid van de geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo greep Jevon Carter de hoofdrol met 36 punten en 12 assists. De Bucks verloren deze competitie pas één wedstrijd.