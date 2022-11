Van Rijthoven via qualifier naar kwartfinales in Bratislava

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tennisser Van Rijthoven wint opnieuw in Bratislava

20.16 uur: Tennisser Tim van Rijthoven heeft de kwartfinales bereikt op het challengertoernooi van Bratislava. De nummer 3 van Nederland was in drie sets te sterk voor de Noorse qualifier Viktor Durasovic: 6-7 (4) 7-6 (4) 6-4. Van Rijthoven sloeg liefst 25 aces.

De 25-jarige Van Rijthoven is momenteel de mondiale nummer 110. Hij hoopt in Slowakije voldoende punten bij elkaar te tennissen om zich te verzekeren van rechtstreekse deelname aan de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van 2023. De volgende tegenstander in Bratislava is opnieuw een qualifier: de Turk Cem Ilkel.

Van Rijthoven, die eind november nog met Oranje meedoet aan de Daviscup Finals in Malaga, is als vijfde geplaatst.

Veldrijdster Worst met knieblessure aan de kant

19.42 uur: Annemarie Worst ontbreekt zondag in de Beekse Bergen waar de vijfde wedstrijd om de wereldbeker veldrijden wordt verreden. Worst kwam afgelopen zondag tijdens de strijd om de Europese titel in Namen ten val en blesseerde zich daarbij aan een knie.

Op Instagram meldt Worst dat een bezoek aan een arts niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. "Mijn knie bleef zeer doen, dus besloot ik een scan te laten maken. Ik blijk een ontsteking te hebben", schrijft Worst, die nog niet kan zeggen hoe lang ze aan de kant staat. "Ik hoop snel weer terug te zijn", sluit ze af. Worst staat vierde in de stand om de wereldbeker, die wordt aangevoerd door landgenote Fem van Empel.

FC Twente mist Brenet in laatste duel voor winterstop

14.58 uur: FC Twente kan vrijdag in de laatste wedstrijd voor de winterstop, in Rotterdam tegen Sparta (20.00 uur), niet beschikken over Joshua Brenet. De 28-jarige verdediger viel afgelopen weekend uit met een bovenbeenblessure.

FC Twente wist na het uitvallen van Brenet niet te winnen van Go Ahead Eagles, dat in blessuretijd uit een penalty op gelijke hoogte kwam (1-1). Trainer Ron Jans hoopt in Rotterdam nieuw puntenverlies te voorkomen en de eerste seizoenshelft goed te kunnen eindigen.

„Ondanks dat we zondag tegen Eagles onnodig gelijkspeelden, wil het nog niet zeggen dat het niet loopt bij ons. Ik zou niet willen ruilen met een aantal andere trainers. Ik denk dat we tegen Sparta weer in staat zijn om ons te laten zien en een resultaat te halen”, aldus Jans. „Sparta is een van de verrassingen van het seizoen. Ze zijn vorig seizoen bijna gedegradeerd en nu een van de opvallendste clubs. Maar Sparta zal ook vinden dat er een moeilijke dobber te wachten staat. De uitslag van vrijdag neem je toch mee de vakantie in. Als je wint, heb je het uitstekend gedaan in het eerste deel van het seizoen.”

FC Twente staat vierde in de Eredivisie met 26 punten uit dertien duels.

Koolhof tegen Kyrgios in groepsfase dubbelspel ATP Finals

13.54 uur: Wesley Koolhof neemt het in de groepsfase van de ATP Finals met zijn Britse partner Neal Skupski op tegen onder anderen Nick Kyrgios. De Australiër vormt in Turijn een duo met zijn landgenoot Thanasi Kokkinakis.

Kyrgios en Kokkinakis schreven begin dit jaar verrassend het dubbelspel van de Australian Open op hun naam, waardoor ze voor het eerst mogen deelnemen aan het eindejaarstoernooi voor de acht beste koppels. Kyrgios had zijn enkelspelseizoen reeds beëindigd, maar besloot toch naar Turijn af te reizen.

Koolhof en Skupski nemen het verder op tegen de Kroaten Nikola Mektic en Mate Pavic. Met Mektic won Koolhof de ATP Finals in 2020. Ook de Amerikaan Austin Krajicek en Ivan Dodig uit Kroatië zijn de tegenstanders.

Koolhof (33) is sinds maandag de nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. Hij veroverde dit jaar al zeven titels.

In de andere groep van het dubbelspel neemt Jean-Julien Rojer het met Marcelo Arévalo uit El Salvador op tegen Rajeev Ram/Joe Salisbury, Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara en Marcel Granollers/Horacio Zeballos.

Het toernooi begint zondag.

Extra keepster voor handbalsters op EK

13.46 uur: Bondscoach Per Johansson van de Nederlandse handbalsters heeft met Claudia Rompen een extra keepster opgeroepen voor het EK. Rompen (25) sluit donderdag in Skopje aan bij Oranje, dat toewerkt naar de tweede fase van het toernooi. De handbalsters nemen het vrijdagavond op tegen Duitsland.

Met Yara ten Holte en Rinka Duijndam telde de selectie van Johansson al twee keepsters. De bondscoach mocht een vervanger oproepen voor opbouwspeelster Harma van Kreij, die in de tweede groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië een knieblessure opliep en dit EK niet meer in actie komt. „Ik heb ervoor gekozen om Claudia Rompen als derde keepster toe te voegen aan het team”, aldus Johansson.

De handbalsters wonnen in de eerste ronde van Roemenië (29-28) en gastland Noord-Macedonië (30-15). Ze verloren woensdag met 26-24 van olympisch kampioen Frankrijk, dat als groepswinnaar doorging. In de tweede fase van het toernooi neemt Nederland het op tegen Duitsland, Spanje (zondag) en Montenegro (woensdag).

Djokovic treft Tsitsipas en Medvedev op ATP Finals

13.45 uur: Novak Djokovic neemt het in de groepsfase van de ATP Finals in Turijn op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas en Daniil Medvedev uit Rusland. Ook Medvedevs landgenoot Andrej Roeblev zit in de rode groep.

De 35-jarige Djokovic is de nummer 8 van de wereld en treft zodoende drie tennissers die hoger staan op de mondiale ranglijst. Groepshoofd Tsitsipas staat derde, Medvedev vijfde en Roeblev is de nummer 7 van de wereld.

In de groene groep neemt Rafael Nadal, die de poule aanvoert, het op tegen de Noor Casper Ruud, de Canadees Félix Auger-Aliassime en Taylor Fritz uit de Verenigde Staten. De beste twee tennissers van iedere groep plaatsen zich voor de halve finales.

Carlos Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, meldde zich vorige week vanwege een buikspierblessure af. De Spanjaard liep de blessure op tijdens het masterstoernooi van Parijs. Dat toernooi werd gewonnen door de Deen Holger Rune, die na zijn toernooiwinst eerste reserve is op de ATP Finals.

Het eindejaarstoernooi voor de acht beste spelers van 2022 begint zondag en duurt een week. Vorig jaar werd het toernooi gewonnen door de Duitser Alexander Zverev, die dit voorjaar op Roland Garros een zware enkelblessure opliep en sindsdien niet meer in actie is gekomen. Hij heeft zijn rentree in december gepland.

Valencia wint staatssteunzaak, geen miljoenen meer schuldig

12.02 uur: De Spaanse voetbalclub Valencia hoeft miljoenen euro’s aan overheidssteun niet terug te betalen. De club van de Nederlandse aanvaller Justin Kluivert heeft gelijk gekregen van de Europese rechter, die de Europese Commissie terugfluit.

De commissie trad in 2016 op tegen Valencia omdat de al jaren noodlijdende club door de plaatselijke regioregering oneerlijk zou zijn bevoordeeld. De garanties die Valencia kreeg om leningen te kunnen afsluiten, kwamen volgens Brussel neer op illegale staatssteun. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie leverde echter niet genoeg bewijs om dat te onderbouwen, vindt het Europees Hof van Justitie.

Valencia kreeg van een lagere Europese rechter ook al gelijk, maar de commissie ging in hoger beroep. Dat kan nu niet meer.

De uitspraak is een nieuwe nederlaag in een reeks voor de commissie bij het hof in Luxemburg.

Nadal en Swiatek beginnen tennisseizoen 2023 met United Cup

10.27 uur: Rafael Nadal begint het nieuwe tennisseizoen met de United Cup, een nieuw landentoernooi voor gemengde teams in Australië. Ook de Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, maakt daar haar opwachting. De United Cup valt te vergelijken met de Hopman Cup, het landentoernooi dat tot en met 2019 in Perth werd gehouden.

Nadal (36) vormt in Australië een team met onder anderen Paula Badosa. Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 1 van de mannen, maakt geen deel uit van de Spaanse ploeg. Spanje werd bij de loting gekoppeld aan Australië en Groot-Brittannië. De drie landen kregen Sydney als speelstad. Bij de Australiërs heeft Nick Kyrgios zijn deelname toegezegd.

De 21-jarige Swiatek doet samen met onder anderen Hubert Hurkacz mee aan de eerste editie van de United Cup. Polen gaat de groepswedstrijden spelen in Brisbane.

De United Cup begint op donderdag 29 december en eindigt op zondag 8 januari. Het toernooi - verdeeld over drie steden - geldt als voorbereiding op de Australian Open, het grandslamtoernooi dat op maandag 16 januari begint.

Nadal komt komende week nog uit op de ATP Finals in Turijn, Swiatek heeft haar seizoen al beëindigd. Ze verloor vorige week bij de WTA Finals in de Verenigde Staten in de halve finales van Aryna Sabalenka uit Belarus.

Southampton vindt in Welshman Jones nieuwe hoofdtrainer

09.44 uur: Southampton heeft in de Welshman Nathan Jones een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 49-jarige Jones komt over van Luton Town, dat uitkomt in het Championship, het tweede niveau van Engeland.

Jones heeft voor 3,5 jaar getekend in stadion St. Mary’s. Hij is de opvolger van de Oostenrijker Ralph Hasenhüttl, die begin deze week werd ontslagen.

„Ik ben erg trots dat ik deze kans heb gekregen”, zei Jones. „Veel van mijn familieleden zijn fan van Southampton en ik wilde graag in de Premier League werken. Daar heb ik van gedroomd sinds het moment dat ik trainer ben geworden.”

Southampton staat momenteel achttiende in de Premier League met slechts 12 punten na veertien duels. Onder Hasenhüttl werden slechts drie zeges geboekt.

Jones maakt komend weekend zijn debuut op de bank bij Southampton, dat zaterdag de uitwedstrijd tegen Liverpool wacht.

Dick Jaspers op dreef bij WK

08.18 uur: Zijn moeizame start op het wereldkampioenschap heeft Dick Jaspers compleet doen vergeten met zijn tweede partij tegen de jonge Fransman Gwendal Marechal. Moest hij in zijn eerste partij tegen de Vietnamees Nguyen ’genoegen’ nemen met een gelijkspel (49-40) in zijn tweede partij liet de Brabantse titelverdediger zien dat hij terecht koploper op de wereldranglijst is.

Want voor de benodigde 40 punten had hij slechts 11 beurten nodig. Marechal bleef steken op 12 punten.(3.333/1.090)).

Het begin was van beide kanten matig maar in de zevende beurt maakt hij een fraaie serie van 12 en een beurt later gevolgd door een van 8 en stond er 31-11 op het scorebord.

De Brabander heeft zich hiermee overtuigend geplaatst voor de volgende ronde. De Zuid-Koreaanse biljartfans lijken - gezien de lege tribunes - nog niet erg warm te lopen voor het 74e wereldkampioen. De sporthal van Donghae maakt een kille indruk met die lege stoeltjes.

Lakers buigen in NBA weer voor Clippers en verliezen ook James

08.08 uur: De basketballers van Los Angeles Clippers hebben voor de negende keer op rij stadgenoot LA Lakers verslagen in de NBA. De Clippers waren dit keer in de hal waar beide clubs hun thuiswedstrijden spelen met 114-101 te sterk voor de Lakers. De laatste zege van de zeventienvoudig NBA-kampioen op de Clippers dateert van juli 2020.

Extra tegenvaller voor de Lakers was het uitvallen van LeBron James. De 37-jarige superster verliet het veld in het vierde kwart, omdat hij last kreeg van zijn lies. „Toen ik na een sprong landde, voelde ik iets verkrampen of verrekken”, zei James, die een MRI-scan laat maken om de ernst van zijn blessure te achterhalen. De Amerikaan was de topscorer van de wedstrijd met 30 punten. Bij de Clippers gooide Paul George 29 punten bij elkaar.

Milwaukee Bucks, vooralsnog de best presterende ploeg in de NBA, boekte bij Oklahoma City Thunder de tiende zege van dit seizoen. Daar hadden de Bucks wel een dubbele verlenging voor nodig: 136-132. Bij afwezigheid van de geblesseerde topschutter Giannis Antetokounmpo greep Jevon Carter de hoofdrol met 36 punten en 12 assists. De Bucks verloren deze competitie pas één wedstrijd.