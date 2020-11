Trainer Erik ten Hag: ’Ik heb een uitstekend Ajax gezien’

„Ik heb een uitstekend Ajax gezien”, zei hij. „We hebben gedomineerd en zijn geduldig gebleven. Het was een stuk beter dan dinsdag tegen FC Midtjylland.”

Ten Hag gaf Zakaria Labyad een kans als aanvallende middenvelder. „Dat deed ik omdat hij rendement heeft met doelpunten en voorzetten”, zei hij. „Bij FC Utrecht speelde hij vaak vlak achter centrumspits Haller. Bij Ajax was dat er door omstandigheden nog niet echt van gekomen”, doelde hij op de offensieve middenvelder Donny van de Beek die voor zijn vertrek naar Manchester United onomstreden was.

„Labyad heeft het uitstekend gedaan”, zei Ten Hag. „Maar we hebben op die positie ook andere opties, zoals Promes of Ekkelenkamp, en Kudus die nu geblesseerd is. Ik ben ook blij dat Neres en Promes goed zijn ingevallen. Ik denk dat dit seizoen de invallers erg belangrijk gaan zijn, gezien het overvolle programma.”

René Hake weet niet of hij over twee weken nog hoofdtrainer van FC Utrecht is als zijn club na de interlandperiode de competitie hervat met een wedstrijd tegen PEC Zwolle. „Dat is niet aan mij”, zei hij na het verloren thuisduel met Ajax. „Maar ik ben beschikbaar.”

Hake was zondag verantwoordelijk voor FC Utrecht, na het vertrek van John van de Brom vrijdag naar KRC Genk. „De clubleiding kent mijn ambities. Maar het lijkt me ook logisch dat ze gaan kijken of andere mensen beschikbaar zijn. Ik blijf graag werkzaam bij FC Utrecht in de Eredivisie, maar ga ook met alle plezier weer terug naar Jong FC Utrecht als ze anders besluiten.”

De oud-hoofdtrainer van FC Emmen, FC Twente en SC Cambuur genoot van zijn terugkeer in de Eredivisie, al bleef een goed resultaat tegen Ajax uit. „Het was voor mij een spannend moment, tegen zo’n zware tegenstander met een goede bekende op de bank”, doelde hij op zijn vriend Erik ten Hag. „We hadden het erg lastig in de eerste twintig minuten maar kwamen vervolgens iets beter in ons spel. In de tweede helft hebben we het Ajax niet lastig kunnen maken, al hadden we via Dalmau nog wel op 1-2 kunnen komen. Dan was het misschien nog spannend geworden.”

