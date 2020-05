Coureur Verschoor haalt met bandjesactie geld op voor goede doel

De Formule 3-coureur verkoopt samen met Mats van den Brand en Jochem Hoogendoorn oranje armbandjes met de teksten ‘stop corona’ en #StrongerTogether. 82 procent van de donaties gaat naar de World Health Organization.

,,We willen graag iets doen en betekenen op dit moment. We hebben lang gekeken naar welke manier en ik denk dat dit een heel mooi initiatief is”, aldus Verschoor (19), namens het Nederlandse MP Motorsport actief in de Formule 3. ,,Bij elke bandje dat nu wordt besteld, merk ik al hoe tof het is om iets terug te kunnen doen in deze lastige situatie.”

De bandjes zijn te bestellen via de website stopcorona.global.