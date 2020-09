Video: afgrijselijke blunder PSV-doelman: ’Kan het niet uitleggen’

De doelman kreeg zeven minuten voor tijd een terugspeelbal van ploeggenoot Philipp Max te verwerken, maar liet deze onder zijn voet doorglippen. Daardoor stond het in de slotfase van de wedstrijd waarin voor PSV geen vuiltje aan de lucht was, ineens 1-1.

„Dit is ongelooflijk, ik kan niet beschrijven wat er gebeurde”, reageerde de goalie tegenover de NOS. „Ik kan het niet uitleggen, in mijn hoofd was ik al bezig met de volgende pass.” Maar net als vorige week in Groningen, waar Mvogo ook al blunderde, werd de schade gerepareerd, dit keer in de vorm van de winnende 2-1 van Maximiliano Romero.

„Ik bracht het team in een ontzettend moeilijke situatie, maar gelukkig zat er genoeg spirit in de ploeg om alsnog te winnen”, zei Mvogo. „Dat toont aan dat we karakter hebben. Fouten worden altijd en overal gemaakt, maar ik ben hier mijn zelfvertrouwen natuurlijk niet door verloren. Ik ben blij dat ik ook twee, drie goede reddingen heb gemaakt, maar daarvoor ben ik natuurlijk hier. We kunnen als team veel beter dan we vandaag hebben laten zien, en dat geld natuurlijk ook voor mij.”

