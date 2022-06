Premium Het beste van De Telegraaf

’Elke twee dagen een nieuwe speler’ Vitesse kijkt uit naar nieuwe rijke eigenaar en wacht inhaalrace op transfermarkt

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

ARNHEM - Het Russische tijdperk bij Vitesse is na twaalf jaar definitief ten einde nu Valeriy Oyf zijn aandelen heeft overgedragen aan de club en de schuld van maar liefst 155 miljoen euro, die was opgebouwd door de opeenvolgende Russische eigenaren, heeft kwijtgescholden. De Arnhemse club staat nu op eigen benen en kan zelf beslissen over de toekomst, maar dit is slechts een tussenfase. Vitesse heeft inmiddels al een intentie-overeenkomst getekend voor een overname en hoopt die voor het einde van de zomer af te ronden.