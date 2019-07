Hardhandige aftocht waterpolosters op WK

Het betekende een pijnlijke uitschakeling voor de regerend Europees kampioen, die een podiumplek ten doel had gesteld en zelfs kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio in het achterhoofd had.

Spanje gold vooraf al als een taaie tegenstander. De ploeg voorkwam drie jaar geleden dat Oranje een ticket naar de Spelen van Rio bemachtigde en domineerde in Gwangju vanaf de eerste minuut. Na de eerste periode keek de ploeg van bondscoach Arno Havenga al aan tegen een 6-1-achterstand.

In de volgende periodes probeerde Oranje zich in de wedstrijd terug te knokken, maar Spanje hield de controle en liet de riante voorsprong niet echt in gevaar komen. Dankzij drie treffers van Sabrina van der Sloot in de vierde periode was het verschil uiteindelijk vier doelpunten.