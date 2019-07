Sport Kort: Hardhandige aftocht waterpolosters op WK

13:17 uur: De Nederlandse basketbalbond NBB heeft de Italiaan Maurizio Buscaglia aangesteld als bondscoach voor de mannenploeg. Buscaglia is de opvolger van Toon van Helfteren, die in april na zes jaar afscheid nam als bondscoach. De 50-jarige Italiaan heeft een contract getekend tot en met het EK van 2021. „Met Buscaglia heeft Nederland de internationaal gelouterde coach die we wilden vastleggen”, melden de NBB en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT).

10:04 uur: De Nederlandse waterpolosters zijn hardhandig uit het WK in het Zuid-Koreaans Gwangju gewerkt. Spanje was in de kwartfinales veel te sterk en won met 12-8. Het betekende een pijnlijke uitschakeling voor de regerend Europees kampioen, die een podiumplek ten doel had gesteld en zelfs kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio in het achterhoofd had.

Spanje gold vooraf al als een taaie tegenstander. De ploeg voorkwam drie jaar geleden dat Oranje een ticket naar de Spelen van Rio bemachtigde en domineerde in Gwangju vanaf de eerste minuut. Na de eerste periode keek de ploeg van bondscoach Arno Havenga al aan tegen een 6-1-achterstand.

In de volgende periodes probeerde Oranje zich in de wedstrijd terug te knokken, maar Spanje hield de controle en liet de riante voorsprong niet echt in gevaar komen. Dankzij drie treffers van Sabrina van der Sloot in de vierde periode was het verschil uiteindelijk vier doelpunten.