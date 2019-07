Sport Kort: MacNeil verrast Sjöström

16.00 uur: Zwemster Margaret MacNeil uit Canada heeft titelverdedigster Sarah Sjöström uit Zweden verrast op de 100 meter vlinderslag.

De 19-jarige Canadese tikte in 55,83 duidelijk sneller aan dan Sjöström (56,22), die halverwege nog op koers lag voor een nieuw wereldrecord, maar in de tweede vijftig meter te veel moest prijsgeven. Het brons ging naar de Australische Emma McKeon (56,61).

14:24 uur: Kira Toussaint is er bij de WK zwemmen in het Zuid-Koreaanse Gwangju niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter schoolslag. De Nederlandse recordhoudster eindigde in haar halve finale als zevende in een tegenvallende tijd van 1.00,13. Overall betekende het de dertiende plaats. Die klassering was een extra domper, want zo miste ze ook nog eens kwalificatie voor de Olympische Spelen. Een plek bij de eerste twaalf had haar een ticket naar Tokio 2020 opgeleverd.

Toussaint draagt een verleden met zich mee. Ze werd eind vorig jaar onterecht beschuldigd van het gebruik van doping, maar werd wel vlak voor aanvang van de WK kortebaan wel geschorst. De zwemster wilde zich graag revancheren in Gwangju. Ze wist in de heats de twaalfde tijd te zwemmen, maar verbeterde zich niet in de halve finales.

13:49 uur: Zeilster Marit Bouwmeester heeft op de WK Laser Radial voor de kust van het Japanse Sakaiminato haar derde plaats in de tussenstand behouden. Ze was na de races op de vierde wedstrijddag aanvankelijk gezakt naar de vierde plaats, maar ze kreeg de derde plek terug na twee straffen voor de Zweedse leidster Josefin Olsson. Olsson werd in beide races teruggezet wegen wrikken met het roer, een verboden handeling gedurende de races.

13:17 uur: De Nederlandse basketbalbond NBB heeft de Italiaan Maurizio Buscaglia aangesteld als bondscoach voor de mannenploeg. Buscaglia is de opvolger van Toon van Helfteren, die in april na zes jaar afscheid nam als bondscoach. De 50-jarige Italiaan heeft een contract getekend tot en met het EK van 2021. „Met Buscaglia heeft Nederland de internationaal gelouterde coach die we wilden vastleggen”, melden de NBB en de stichting Nederlands Mannenteam (NMT).

10:04 uur: De Nederlandse waterpolosters zijn hardhandig uit het WK in het Zuid-Koreaans Gwangju gewerkt. Spanje was in de kwartfinales veel te sterk en won met 12-8. Het betekende een pijnlijke uitschakeling voor de regerend Europees kampioen, die een podiumplek ten doel had gesteld en zelfs kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio in het achterhoofd had.

Spanje gold vooraf al als een taaie tegenstander. De ploeg voorkwam drie jaar geleden dat Oranje een ticket naar de Spelen van Rio bemachtigde en domineerde in Gwangju vanaf de eerste minuut. Na de eerste periode keek de ploeg van bondscoach Arno Havenga al aan tegen een 6-1-achterstand.

In de volgende periodes probeerde Oranje zich in de wedstrijd terug te knokken, maar Spanje hield de controle en liet de riante voorsprong niet echt in gevaar komen. Dankzij drie treffers van Sabrina van der Sloot in de vierde periode was het verschil uiteindelijk vier doelpunten.