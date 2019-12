Vader Van der Poel: ’Dit is gevaarlijk en zoeken naar sensatie’

„Dit is een klote-parcours”, aldus Van der Poel senior over het circuit, waar dit jaar een zware kasseistrook voorafgegaan door een gevaarlijke afdaling aan werd toegevoegd. „Alles wat ze erbij hebben gehaald, biedt geen enkele meerwaarde. Het is alleen gevaarlijk, zoeken naar sensatie en heeft niets met veldrijden te maken. Dat je van zoiets moois zoiets lelijks kan maken, dan moet je echt een specialist zijn.”

Bekijk ook: Van der Poel wint heroïsch moddergevecht

Van der Poel junior had het na zijn overwinning al over epische omstandigheden, maar had net als zijn vader het parcours ook vóór de race al bekritiseerd. Of Adrie denkt dat de organisatoren rekening zullen houden met zijn kritiek? „Er is al genoeg commentaar geweest. Hopelijk luisteren ze bij de organisatie nu eens.”