Titelverdediger Niek Kimmann strandt op WK al in halve finale

In de halve finale startte Kimmann zoals vaker aan de buitenkant, maar hij kwam niet vooraan door de eerste bocht en raakte daarna in de verdrukking. De 26-jarige fietscrosser uit het Overijsselse Lutten kon in het laatste deel van de smalle baan in Nantes niet meer opschuiven.

Kimmann was de enige Nederlander in de halve finales. Jay Schippers en Dave van der Burg werden in de heats uitgeschakeld. Mitchel Schotman kwam ten val in de kwartfinale.