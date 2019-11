De vele gezichten van Floyd Mayweather

Floyd Mayweather. Ⓒ Hollandse Hoogte

Floyd ’Money’ Mayweather kondigde op Instagram aan uit zijn pensioen te stappen. De ongeslagen bokskampioen deed dat al vaker, maar hij lijkt nu een bijzondere stap in zijn carrière te maken. De kans is aannemelijk dat hij het gaat proberen in mixed martial arts. Voegt hij in 2020 weer een prachttitel toe aan zijn palmares of draait het weer, zoals zijn bijnaam luidt, om geld?