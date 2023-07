Vingegaard geeft acht seconden toe op Pogacar: ’Tadej was ongelooflijk sterk’

Een knock-out was het zeker niet. Vingegaard, de Tour-winnaar van vorig jaar, gaat de rustdag in met een voorsprong in het algemeen klassement van 17 seconden op zijn rivaal. Na de eerste Pyreneeënrit, met een serieuze aanval van Vingegaard, bedroeg het verschil nog 53 seconden. Donderdag, na ritwinst van Pogacar op het bergplateau Cauterets-Cambasque, was dat al teruggebracht tot 25 tellen.

„Tadej was ongelooflijk sterk”, erkende Vingegaard. „Ik ben tevreden met het behoud van mijn gele trui. Het wordt een hevige strijd en ik ga er alles aan doen om als winnaar uit de bus te komen in Parijs. De etappes die mij het beste liggen moeten nog komen. Het profiel van de etappe van vandaag was meer geschikt voor hem.”

„Jonas oogde sterk, maar ik voelde me zeer goed vandaag. Ik ben blij met deze tijdwinst”, zei Pogacar op de top van de berg waar publiek niet was toegelaten. Dinsdag gaat de Tour verder met een start in het nabijgelegen themapark Vulcania.

Pogacar en Vingegaard beklimmen hier nog gezamenlijk de Puy de Dôme. Ⓒ EPA

Jumbo-ploegleider niet verrast door aanval Pogacar

Ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma was niet verrast over de aanval van de Sloveen op zijn kopman. „Ze geven elkaar niet veel toe, maar het gevaar van Pogacar kennen we natuurlijk al een paar jaar”, zei de Brabander.

Pogacar zette zijn aanval op Vingegaard ruim een kilometer onder de top in. Hij leek weg te rijden, maar de Deen brak niet. „Het was een pittige dag en een eerlijke strijd. Pogacar maakt zijn favorietenrol meer dan waar terwijl Jonas iets moet toegeven”, keek Van Dongen terug.

Veel consequenties wilde Van Dongen er niet aan verbinden. „Er gaat nog heel veel gebeuren en er komen nog zware ritten die niet te vergelijken zijn met de rit van vandaag. Als je voor de Tour had gezegd dat we na negen dagen aan de leiding staan met 17 seconden voorsprong hadden we ervoor getekend. Het is nooit leuk als je wat tijd moet toegeven, maar ondertussen zijn we trots en tevreden met hoe het tot nu toe gaat.”