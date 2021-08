Sport Kort: Ajacieden en Messi in Argentijnse selectie voor WK-kwalificatie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

US Open trekt minder geld uit voor tenniskampioenen

18.46 uur: De winnaars van het enkelspel bij de US Open zullen het komende maand in New York met een half miljoen dollar minder moeten doen. De organisatie van het laatste grandslamtoernooi in het tennisseizoen maakte bekend dat de kampioen bij de mannen en vrouwen kan rekenen op een winstpremie van 2,5 miljoen dollar (circa 2,1 miljoen euro). Vorig jaar leverde de titel op Flushing Meadows nog 3 miljoen dollar op. De verliezende finalisten gaan met een bedrag van 1,25 miljoen dollar naar huis.

De totale prijzenpot in New York bedraagt dit jaar 57,5 miljoen dollar. Deelname aan de eerste ronde van het hoofdtoernooi levert meteen al 75.000 dollar op. Plaatsing voor de tweede ronde is goed voor 115.000 dollar.

Voor de deelnemers aan het kwalificatietoernooi is 6 miljoen dollar beschikbaar. Dat is een stijging van 66 procent ten opzichte van de editie in 2019. Vorig jaar ging het kwalificatietoernooi vanwege de coronacrisis niet door. Met de sterke verhoging van het prijzengeld voor de meer modale spelers wil de Amerikaanse organisatie de tennissers die wat lager op de wereldranglijst staan enigszins tegemoet komen. Zij zijn door de pandemie relatief veel inkomsten misgelopen.

Het kwalificatietoernooi in New York begint dinsdag en de wedstrijden in het hoofdschema starten volgende week maandag.

Ajacieden en Messi in Argentijnse selectie voor WK-kwalificatie

18.03 uur: Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez zijn opgeroepen voor de komende duels van Argentinië van begin volgende maand met Venezuela, Brazilië en Bolivia in de WK-kwalificatie. Beide verdedigers van Ajax wonnen deze zomer de Copa América met hun landenploeg.

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni heeft dertig spelers opgeroepen. Lionel Messi heeft ook een uitnodiging ontvangen, ondanks een trainingsachterstand. De aanvaller wacht nog op zijn debuut voor Paris Saint-Germain.

Argentinië staat na zes wedstrijden tweede in de Zuid-Amerikaanse poule voor de WK-kwalificatie, met 6 punten minder dan Brazilië. De beste vier ploegen van de eindklassering mogen naar het WK in Qatar. De nummer 5 krijgt een herkansing in de play-offs.

Geen stress om corona bij paralympiërs in Tokio

17.13 uur: De sfeer in de Nederlandse paralympische ploeg in Tokio is „ontspannen”, zegt chef de mission Esther Vergeer. „We hebben de beelden en verhalen gezien over de coronabesmettingen binnen de olympische ploeg. Dat leverde stress en druk op en dat hebben wij helemaal niet. Daar ben ik zeer dankbaar voor.”

De olympische ploeg in Tokio kreeg al snel te maken met positief geteste sporters, onder anderen skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn en tennisser Jean-Julien Rojer. Zij moesten in een speciaal hotel in quarantaine en mochten niet meedoen aan wedstrijden.

De paralympiërs hebben amper te maken met positieve coronagevallen, aldus Vergeer. „Binnen onze ploeg niemand en in totaal vier besmettingen in het olympisch dorp, geloof ik. Dat is heel laag en nauwelijks van invloed. De besmettingen bevinden zich buiten het dorp en buiten de sport, dus ver weg van ons. De boodschap aan ons team is ook om uit de buurt van de Japanse bevolking te blijven, draag altijd je mondkapje en trek alleen op met de mensen uit je eigen sport.”

De paralympiërs houden zich volgens de chef de mission keurig aan die strikte richtlijnen. „Dat zijn richtlijnen die door TeamNL tijdens de Olympische Spelen zijn aangescherpt. Een kopje koffie halen in de lounge mag, maar de sporters kunnen er nog niet gaan zitten om het op te drinken. Alleen buiten op het terras mag je wel zitten. En ik hamer erg op het dragen van de mondkap. Daar letten ze hier streng op. Ik was vooraf erg benieuwd hoe de sporters die beperkingen zouden ervaren, maar ze blijken ze wel prettig te vinden. Ze weten waar ze aan toe zijn en in zekere zin voelt het vertrouwd, want zo gaat het eigenlijk al anderhalf jaar.”

Paris Saint-Germain voorlopig zonder aanvaller Icardi

16.30 uur: Paris Saint-Germain moet het drie tot vier weken doen zonder Mauro Icardi. De Argentijnse aanvaller is geblesseerd aan het rechtersleutelbeen, meldt de Franse topclub op zijn website.

De 28-jarige Icardi moest vrijdagavond kort voor het einde van de competitiewedstrijd in en tegen Brest (2-4) worden gewisseld. PSG voert na drie zeges in de eerste drie wedstrijden de ranglijst aan in de Franse Ligue 1.

’Alle 73 paralympiërs van TeamNL maken kans op eremetaal’

15.16 uur: Esther Vergeer doet niet aan voorspellingen over het aantal medailles dat de paralympische ploeg in Tokio gaat halen. „Ik vind het niet relevant”, zegt de chef de mission in aanloop naar de openingsceremonie op dinsdag.

„Ten eerste vind ik het moeilijk in te schatten hoe wij ervoor staan ten opzichte van de rest van de wereld en ik wil er ook geen druk opleggen bij de sporters”, zegt de voormalig rolstoeltennisster vanuit Tokio.

„Wat ik wel weet is dat wij hier met 73 atleten zijn. TeamNL heeft een superstreng selectiebeleid, dus als je hier staat, dan hoor je hier te staan en maak je kans op een medaille. De sporters zijn fit en sterk en er klaar voor. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij maximaal gaan presteren.”

Vergeer (40) benadrukt nog eens hoe belangrijk de Paralympische Spelen zijn als platform voor de sporters met een beperking. „Alle paralympiërs die hier zijn nemen hun sport heel serieus. Ze zijn topsporters die niet onderdoen voor de olympische sporters. Ze hebben allemaal een verhaal, vaak mooi en inspirerend, maar ze kunnen ook buitengewoon goed sporten en hebben een enorme discipline. Ik denk dat zij voor alle Nederlanders een voorbeeld kunnen zijn.”

Hockeysters De Goede, Matla en Verschoor in de race voor award

13.31 uur: Eva de Goede, Frédérique Matla en Maria Verschoor zijn in de race voor de titel hockeyster van het jaar van de internationale hockeyfederatie FIH. De drie vrouwen, die met Nederland in Tokio de olympische titel veroverden, hebben bij de verkiezing concurrentie van de Argentijnse speelsters Agustina Albertarrio en Agustina Gorzelany en Gurjit Kaur uit India.

Naast de drie speelsters van Oranje is ook bondscoach Alyson Annan genomineerd, voor de titel van coach van het jaar. Ze neemt het onder anderen op tegen Sjoerd Marijne. De Nederlandse trainer bereikte met de hockeysters uit India de halve finales.

Vanaf maandag kan er online op de genomineerden gestemd worden. De stemming sluit op 15 september. Eind september of begin oktober worden de winnaars bekendgemaakt.

De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, tellen voor 50 procent. Een kwart van de stemmen komt van de fans en spelers en nog een kwart van de media.

Arbiter Gözübüyük fluit WK-kwalificatieduel Italië-Bulgarije

10.46 uur: De Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük leidt het WK-kwalificatieduel tussen Italië en Bulgarije. De wedstrijd in groep C wordt op donderdag 2 september gespeeld in Florence. De aftrap in Stadio Artemio Franchi is om 20.45 uur.

Gözübüyük wordt bijgestaan door assistent-scheidsrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. Vierde official is Allard Lindhout. Pol van Boekel zal als VAR optreden, geassisteerd door Rob Dieperink.

Europees kampioen Italië gaat in de kwalificatie voor het WK 2022 aan de leiding in groep C.

Tennisser Kyrgios meldt zich met knieblessure af in Winston-Salem

08.37 uur: Tennisser Nick Kyrgios heeft zich op het laatste moment met een knieblessure afgemeld voor het toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. Met het oog op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van dit jaar, geeft de Australiër de voorkeur aan een week rust.

„Ik heb al een paar weken last van mijn knie. Ik heb besloten om goed op mijn lijf te letten vanwege de US Open”, zei hij na zijn afmelding.

Kyrgios zou in de eerste ronde aantreden tegen Andy Murray. De Schot kwam nu tegenover lucky loser Noah Rubin te staan. De Amerikaan Rubin had na zijn laatste wedstrijd in de kwalificaties, die hij verloor, slechts een uur rust voordat hij moest aantreden tegen Murray. In 58 minuten ging de winst met 6-2 6-0 naar Murray.

„Het was een rare situatie”, zei Murray na de partij. „In 45 minuten kreeg ik steeds een andere tegenstander en zou ik morgen pas spelen. Maar toen werd het toch Rubin. Maar het was voor hem wel lastig, omdat hij al 2,5 uur in de hitte had gespeeld.”

Murray speelt in zijn tweede partij tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.