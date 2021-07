Anne van Dam wil met ex-coach Tiger Woods naar wereldtop

Anne van Dam of the Netherlands tijdens de KPMG Women's PGA Championship. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Anne van Dam is vastberaden om aan de hand van de voormalige golfcoach van Tiger Woods de wereldtop te bestormen. Sinds begin dit jaar werkt ze met Sean Foley die vier jaar lang de Amerikaanse golfgrootheid hielp met zijn spel. De 25-jarige Van Dam wil onder andere tijdens de Olympische Spelen hoge ogen gooien. ,,Hoeveel ik al heb geleerd, is niet normaal. Het is geweldig om zo’n topcoach te hebben.”