Sport Kort: Vergeer ook chef de mission bij Paralympische Spelen Peking 2022

Basketbal: Hoofdrol voor Harden bij terugkeer in Houston

08.35 uur: Bijna twee maanden na zijn geruchtmakende vertrek bij Houston Rockets keerde de Amerikaanse topbasketballer James Harden voor het eerst terug in de hal waarin hij de afgelopen acht seizoenen in de NBA zo vaak uitblonk. Harden speelde opnieuw de hoofdrol, maar deze keer voor zijn nieuwe club Brooklyn Nets. Onder aanvoering van Harden wonnen de Nets met 132-114 van de Rockets.

„Ik voel veel gemengde emoties”, zei Harden, die begin dit jaar een breuk forceerde bij de Rockets en overstapte naar de Nets. De 31-jarige Amerikaan werd desondanks met applaus onthaald in Houston. Voorafgaand aan de wedstrijd verscheen op de grote tv-schermen in de hal een filmpje van de hoogtepunten van ’The Beard’ in zijn ruim acht jaar bij de Rockets. Na het duel gooide Harden zijn schoenen, voorzien van een handtekening, in het publiek.

De vedette van de Nets tekende met 29 punten, 14 assists en 10 rebounds voor een triple-double. Bij de Rockets kwam ruim de helft van de productie van het duo John Wall (36 punten) en Victor Oladipo (33).

Met 24 overwinningen tegenover 13 nederlagen staan de Nets op de tweede plaats in het oosten, achter Philadelphia 76ers (24-12). De ’Sixers’ versloegen Utah Jazz, de koploper in het westen, na verlenging met 131-123. Joel Embiid tekende voor 40 punten bij de winnende ploeg.

Tennis: Clijsters keert in Miami terug op de baan

08.01 uur: De Belgische tennisster Kim Clijsters maakt eind deze maand op het toernooi van Miami haar rentree op de WTA Tour. De 37-jarige Clijsters kreeg een wildcard voor het Miami Open, dat ze in 2005 en 2010 won. De Belgische deed in 2012 voor het laatst mee aan het evenement in Florida.

Clijsters maakte vorig jaar voor de tweede keer haar comeback als tennisster, ruim zeven jaar na haar laatste partij. Vanwege fysieke problemen en het coronavirus heeft de voormalige nummer 1 van de wereld nog weinig gespeeld. Vorig jaar kwam ze alleen in actie in Dubai, Acapulco en in New York op de US Open. Steeds verloor Clijsters in de eerste ronde. Ze sloeg de Australian Open van vorige maand over.

Clijsters, die met haar gezin in de Verenigde Staten woont, maakt nu haar rentree in Miami en doet daarna ook voor het eerst mee aan het graveltoernooi van Charleston. Ook voor dat evenement kreeg de huidige nummer 1054 van de wereld een wildcard. „Ik kijk er naar uit om weer op de baan te staan”, aldus Clijsters.

In Miami wordt een beperkt aantal toeschouwers toegelaten langs de banen. „We zijn heel blij dat Kim terugkeert naar Miami”, zei toernooidirecteur James Blake. „Zo vaak krijg je niet de kans om iemand in actie te zien die is toegelaten tot de Hall of Fame van het internationale tennis.”

Algemeen: Vergeer ook chef de mission bij Paralympische Spelen Peking 2022

07.20 uur: Esther Vergeer fungeert ook volgend jaar bij de Winterspelen van volgend jaar in Peking als chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg. De oud-rolstoeltennisster, die zelf zeven paralympische titels veroverde, vertolkte die rol voor het eerst in 2018 bij de Winterspelen van Pyeongchang. Komende zomer is ze opnieuw chef de mission bij de uitgestelde Spelen van Tokio.

Met een Zomer- en Winterspelen kort achter elkaar gaat Vergeer een druk jaar tegemoet. „De vraag of dat te combineren is, was voor mij de grootste breinbreker toen ik gevraagd werd voor Peking”, aldus de 39-jarige Vergeer, bij wie begin vorig jaar borstkanker werd geconstateerd. In de zomer waren de behandelingen afgerond en kon ze haar werk hervatten. „Ik heb er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat het heel praktisch en efficiënt is om voor beide Spelen chef te zijn. Vooral omdat ik, met betrekking tot corona, veel ervaring opdoe in Tokio. Die kan ik meenemen in de voorbereiding naar Peking. Daar kunnen de wintersporters van profiteren.”