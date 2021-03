Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Aprilia kiest voor coureur Savadori in de MotoGP

17.42 uur: De directie van het fabrieksteam van Aprilia heeft voor de Italiaanse motorcoureur Lorenzo Savadori (27) gekozen als vervanger van de geschorste Andrea Iannone in de MotoGP. Hij begint met zijn Spaanse teamgenoot Aleix Espargaro aan het nieuwe seizoen, dat vrijdag met een show van start gaat op het Losail-circuit in Qatar. Daarna volgen vijf officiële testdagen. De eerste Grand Prix is op 28 maart, eveneens in Qatar.

Savadori kreeg van de teamleiding van het Italiaanse Aprilia de voorkeur boven de Brit Bradley Smith. Beiden fungeerden in het afgelopen seizoen al als vervanger van de Italiaanse coureur Iannone, die vanwege een dopingschorsing pas in december 2023 weer startgerechtigd is.

Tennis: Tsitsipas klopt Hurkacz en bereikt kwartfinales in Rotterdam

17.30 uur: Stefanos Tsitsipas heeft de kwartfinale bereikt op het ABN AMRO World Tennis Tournament. De als tweede geplaatste Griek versloeg in Ahoy in Rotterdam de Poolse tennisser Hubert Hurkacz in drie sets: 6-4 4-6 7-5.

Tsitsipas pakte een break in de eerste set en dat was ook genoeg voor de setwinst. In de tweede set was het juist Hurkacz die met een break het verschil maakte. De twee spelers gaven elkaar in de beslissende set weinig toe. Tsitsipas kreeg op 5-4 en 6-5 breakpoints, die meteen ook matchpoints waren. Hurkacz sloeg de eerste twee weg, maar op het derde matchpoint was het raak voor de Griek.

Het is voor Tsitsipas, die voor de vijfde keer deelneemt aan het toernooi in Rotterdam, de eerste keer dat hij de kwartfinales bereikt. Na de uitschakeling van de Rus Daniil Medvedev is hij de hoogst geplaatste speler in het toernooi.

Tennis: Halep meldt zich af voor Dubai wegens rugklachten

17.07 uur: Simona Halep laat ook het WTA-toernooi van Dubai aan zich voorbijgaan. De Roemeense die het toernooi vorig jaar op haar naam schreef, heeft klachten aan haar onderrug, meldde de organisatie donderdag.

Halep had zich vorig week al afgemeld voor het Qatar Open, dat deze week plaatsvindt. De nummer 3 van de wereldranglijst is niet meer in actie gekomen sinds haar uitschakeling in de kwartfinales van de Australian Open.

„Helaas voel ik me niet 100 procent fit in mijn onderrug en heb ik de lastige beslissing moeten maken om me terug te trekken van de Dubai Duty Free Tennis Championships”, zegt Halep, die het toernooi ook in 2015 won.

Behalve Halep heeft ook Ashleigh Barty zich afgemeld voor het toernooi dat op 7 maart van start gaat. De Australische nummer 1 van de wereldranglijst herstelt van een blessure aan haar linkerbeen.

Schaatsen: Ronald Mulder (35) verlengt contract bij schaatsteam Reggeborgh

16.51 uur: Ronald Mulder rijdt ook volgend seizoen voor schaatsteam Reggeborgh. De 35-jarige sprinter heeft voor een jaar bijgetekend bij de ploeg van coach Gerard van Velde.

„Daar ben ik heel blij mee”, laat Mulder opgetogen weten. „Ik heb nog steeds heel veel plezier en lol in het schaatsen, waarbij ik altijd zo goed mogelijk wil presteren. Want wat is er nou mooier dan dit leven?”

Mulder is duidelijk over zijn doelen komende winter. „Dat is plaatsing voor de Olympische Spelen en daar meedoen om de medailles.”

Mulder deed al drie keer mee aan de Winterspelen. Hij behaalde in Sotsji in 2014 olympisch brons op de 500 meter. Zijn tweelingbroer Michel Mulder won destijds goud.

Ronald Mulder beleefde een moeizame eerste seizoenshelft. Hij moest eerst met zijn ploeg Reggeborgh in quarantaine nadat teamgenoot Kjeld Nuis tijdens een trainingskamp in Inzell positief had getest op het coronavirus. Daarna belandde Mulder in het ziekenhuis met een hevige keelontsteking. Toch wist hij eind januari nog een wereldbekerwedstrijd op de 500 meter op zijn naam te schrijven.

„Dat is toch een bevestiging dat je het goed doet. Het was al met al een raar jaar, maar uiteindelijk heb ik een goed jaar gehad. En hebben we met de hele ploeg ook een goed seizoen gedraaid”, zegt Mulder, die bij de WK afstanden vorige maand in Heerenveen als vijfde eindigde op de 500 meter.

Tennis: Schuurs naar dubbelfinale in Doha

15.48 uur: Tennisster Demi Schuurs heeft met haar Amerikaanse dubbelpartner Nicole Melichar de finale bereikt van het WTA-toernooi in Doha. Het als tweede geplaatste koppel rekende in de halve finales van het Qatar Open af met de Sloveense Andreja Klepac en Sania Mirza uit India. De beslissing viel in de supertiebreak: 7-5 2-6 10-5.

De 27-jarige Schuurs en Melichar bereikten eerder dit jaar de halve finales bij de Yarra Valley Classic in Melbourne en ook op de Australian Open. Op het Australische grandslamtoernooi moesten ze het afleggen tegen Aryna Sabalenka en Elise Mertens. Dat Wit-Russisch/Belgische duo pakte de titel in Melbourne.

Schuurs heeft twaalf dubbelstitels op de WTA Tour veroverd. Eén daarvan, vorig jaar in Straatsburg, veroverde ze met Melichar.

Autosport: 24 Uur van Le Mans verzet naar augustus in de hoop dan publiek te mogen ontvangen

15.19 uur: De 24 Uur van Le Mans, oorspronkelijk voorzien op 12 en 13 juni, wordt vanwege de coronapandemie verzet naar 21-22 augustus om zo de kans te vergroten publiek te mogen ontvangen. Dat hebben de organisatoren donderdag aangekondigd.

„Deze beslissing is de juiste, ook al was het moeilijk die te nemen”, legt de voorzitter van l’Automobile Club de l’Ouest Pierre Fillon uit. „We kunnen ons niet voorstellen de 24 Uur van Le Mans voor het tweede jaar op rij zonder publiek te laten plaatsvinden.”

In 2020 werd de beroemde Franse uithoudingswedstrijd vanwege de coronacrisis uitgesteld van juni tot september.

Shorttrack: In november weer wereldbeker shorttrack in Dordrecht

14.07 uur: Voor de shorttrackers staat volgend seizoen weer een wereldbeker in Dordrecht op het programma. Het is de bedoeling dat de beste shorttrackers ter wereld eind november naar Dordrecht komen. De komende dagen huisvest Sportboulevard Dordrecht de WK, wel voor lege tribunes.

De Nederlandse schaatsbond KNSB hoopt van 25 tot en met 28 november bij de wereldbeker wel publiek te kunnen ontvangen. De onlinekaartverkoop start nog deze week. „Laten we hopen dat het coronavirus in het nieuwe seizoen onder controle is”, zegt technisch directeur Remy de Wit van de KNSB. „Los daarvan zijn wij hartstikke blij dat we deze World Cup mogen organiseren. In het olympisch seizoen, waar je als land op de World Cups startbewijzen voor de Olympische Spelen van Peking moet bemachtigen, is zo’n thuisvoordeel welkom.”

Een maand voor de wereldbeker in Dordrecht staat in Peking ook een wereldbekerwedstrijd op het programma. Beide evenementen tellen mee in de kwalificatie voor de Winterspelen van begin volgend jaar.

„In Dordrecht is het altijd een feest om te mogen rijden, zeker als de tribunes straks weer vol zitten”, zegt Suzanne Schulting, de olympisch kampioene op de 1000 meter die vanaf vrijdag op jacht gaat naar haar tweede wereldtitel. „Op onze weg naar Peking is dit een mooie tussenstop.”

Dordrecht huisvestte vorig jaar februari de wereldbekerfinale voor shorttrackers. Dit seizoen ging de hele wereldbekercyclus niet door vanwege het coronavirus. Wel werden in Polen de Europese Kampioenschappen gehouden, waar Schulting bij de vrouwen de beste was.

Tennis: Rus uitgeschakeld in tweede ronde in Lyon

13.26 uur: Arantxa Rus heeft zich op het WTA-toernooi van Lyon niet weten te plaatsen voor de kwartfinales. De 30-jarige Westlandse moest het in de tweede ronde afleggen tegen Greet Minnen uit België. Rus won de eerste set met 6-4, maar gaf de partij daarna uit handen: 2-6 3-6. In die beide sets verloor ze steeds drie keer haar servicebeurt.

De als achtste geplaatste Rus boekte maandag op het Franse hardcourttoernooi haar eerste overwinning van dit jaar in het enkelspel. Ze versloeg de Chinese Wang Xiyu in de openingsronde met 7-6 (6) 6-4.

Rus, 79e op de wereldranglijst, trof in Minnen de nummer 113 van de wereld. De Nederlandse serveerde niet goed genoeg om de 23-jarige Belgische uit te schakelen.

Rus werd eerder dit jaar op de toernooien van Abu Dhabi en Melbourne in de eerste ronde uitgeschakeld. Dat gebeurde ook op de Australian Open.

Later op de dag had Rus wel succes in het dubbelspel. Ze won met haar tennispartner Viktoria Kuzmova uit Slowakije in twee sets (6-4 6-4) van Laura Paar uit Roemenië en Julia Wachaczyk uit Duitsland. In de halve finales nemen Rus en Kuzmova, als eerste geplaatst, het op tegen Anna Danilina uit Kazachstan en Lidzija Marozava uit Wit-Rusland.

Rosalie van der Hoek en Alexandra Panova uit Rusland werden in de kwartfinales van het dubbelspel in Lyon uitgeschakeld.

Tennis: Qualifier Chardy verrast Goffin op tennistoernooi Rotterdam

13.24 uur: De Franse tennisser Jeremy Chardy heeft voor de volgende verrassing gezorgd op het ATP-toernooi van Rotterdam. De qualifier schakelde in de tweede ronde de als zesde geplaatste Belg David Goffin uit: 7-6 (3) 7-6 (5). De afgelopen dagen vlogen met Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roberto Bautista-Agut, Felix Auger-Aliassime en Stan Wawrinka al heel wat geplaatste spelers uit het toernooi.

Goffin kwam met een toernooizege in Montpellier naar Rotterdam. De 30-jarige Belg, nummer 14 van de wereld, haalde in 2017 de finale in Ahoy. Hij verloor toen van de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Chardy neemt het in de kwartfinales op tegen Andrej Roeblev, de nummer 4 van de plaatsingslijst uit Rusland. Roeblev, achtste op de wereldranglijst, was woensdagavond in de tweede ronde te sterk voor de Schot Andy Murray.

Wielrennen: Bernal voor het eerst in Strade Bianche

13.08 uur: De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal rijdt zaterdag voor het eerst Strade Bianche, de Italiaanse eendagskoers over deels onverharde wegen door de regio Toscane. De 24-jarige klimmer, in 2019 winnaar van de Tour de France, maakt deel uit van de ploeg van Ineos-Grenadiers. Bernal eindigde woensdag als tweede achter Bauke Mollema in de Trofeo Laigueglia, een koers die als voorbereiding dient op Strade Bianche.

De Britse Ineos-ploeg stuurt naast de Colombiaan onder anderen de Pool Michal Kwiatkowski, winnaar in 2014 en 2017, en Tom Pidcock naar Siena. De jonge Brit is in het veldrijden een concurrent van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die zaterdag ook meedoen aan Strade Bianche. Van Aert, de Belgische kopman van Jumbo-Visma, kwam vorig jaar als eerste over de streep. Strade Bianche maakt deel uit van de UCI WorldTour, de hoogste categorie wedstrijden.

Voetbal: Geplaagde Bosz bij Leverkusen drie weken zonder Sinkgraven

13.03 uur: Trainer Peter Bosz moet het bij Bayer Leverkusen tot aan de interlandperiode doen zonder Daley Sinkgraven. De 25-jarige Nederlander heeft een spierscheuring opgelopen tijdens de training. Volgens de medische staf van de Duitse club staat Sinkgraven zo’n drie weken aan de kant.

De oud-speler van sc Heerenveen en Ajax kwam dit seizoen achttien keer in actie in de Bundesliga. De laatste weken zat Sinkgraven in de Duitse competitie op de bank, in de Europa League kwam hij wel in actie. Bayer Leverkusen werd vorige week in de eerste knock-outronde uitgeschakeld door Young Boys, dat het nu gaat opnemen tegen Ajax.

Sinds de winterstop presteert Leverkusen teleurstellend. De ploeg van Bosz zakte weg uit de top van de Bundesliga, werd door vierdeklasser Rot-Weiss uitgeschakeld in de beker en de personele problemen voor de trainer worden ook steeds groter. Zo liep Timothy Fosu-Mensah afgelopen weekeinde een zware knieblessure op. Voor de drievoudig international van Oranje is het seizoen daardoor al voorbij.

Leverkusen, gezakt naar de zesde plaats in de Duitse voetbalcompetitie, speelt zaterdag uit tegen Borussia Mönchengladbach. Duitse media reppen over een laatste kans voor Bosz, maar volgens technisch directeur Rudi Völler is dat „onzin.” Völler: „Dit is geen finale voor onze trainer. Feit is wel dat momenteel veel dingen niet goed gaan.”

Voetbal: Liverpool en Leipzig weer naar Boedapest voor Champions League

11.28 uur: Ook de return tussen Liverpool en RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League wordt in Boedapest gespeeld. De Europese voetbalfederatie UEFA bevestigde dat beide clubs elkaar volgende week woensdag opnieuw treffen in de Hongaarse hoofdstad. Vanwege de coronaperikelen en reisrestricties moesten Leipzig en Liverpool voor hun eerste duel vorige maand ook al uitwijken naar Boedapest. De Engelse ploeg van trainer Jürgen Klopp won in de lege Puskás Arena met 2-0.

De thuiswedstrijd van Leipzig kon niet in Duitsland worden gespeeld, omdat vliegtuigen vanuit Engeland daar momenteel niet welkom zijn vanwege de Britse coronavariant. Omdat de spelers van Leipzig bij terugkeer voor twee weken in quarantaine zouden moeten als ze naar Engeland zouden gaan, vroeg de UEFA aan Liverpool om voor de return een andere locatie te zoeken. De Engelsen informeerden onder meer bij De Kuip in Rotterdam, maar dat bleek vanwege het vliegverbod niet mogelijk.

Voetbal: Almere City FC roept toeschouwers op zich te laten testen

11.18 uur: Voetbalclub Almere City FC heeft de 1351 supporters die zondag in het stadion waren bij de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur opgeroepen om zich vrijdag opnieuw te laten testen op het coronavirus. De club komt met deze oproep na de „negatieve berichtgeving” over het percentage mensen dat zich niet liet testen na een bezoekje aan de theatervoorstelling van cabaretier Guido Weijers. Die voorstelling maakt net als onder meer de voetbalduels NEC - De Graafschap en Almere City FC - SC Cambuur deel uit van de Fieldlab-experimenten.

Alle deelnemers aan deze proefevenementen moeten zich vooraf laten testen op het coronavirus. Het is ook de bedoeling dat ze vijf dagen na het evenement nog een test doen. Van de 500 bezoekers aan de voorstelling van Weijers sloeg zo’n 20 procent die tweede test over. Volgens coronaminister Hugo de Jonge is dat voor de „effectiviteit van dit Fieldlab-evenement” niet goed. De Jonge vindt ook dat hierdoor geen duidelijke conclusies zijn te trekken uit de proef.

„In plaats van de nadruk te leggen op al die mensen die zich voor een tweede keer hebben laten testen, ging de focus al snel op de minderheid die dit niet heeft gedaan”, zegt algemeen directeur John Bes van Almere City in een bericht op de website van de club, gericht aan de 1351 supporters die zondag in het Yanmar-stadion waren. „Mijn oproep aan jullie is om de heersende negativiteit geen kans te geven en vrijdag massaal de tweede test te doen.”

Begin deze week zouden ook de cijfers bekend worden over de coronatests die zijn uitgevoerd na NEC - De Graafschap, maar de organisatie heeft die nog steeds niet geopenbaard. In Nijmegen zaten bijna twee weken geleden zo’n 1150 seizoenkaarthouders van NEC op de tribunes van het Goffert-stadion. Bij de coronatests die twee dagen voor het duel werden uitgevoerd, testten tien mensen positief. Zij mochten daarom niet naar binnen.

„Ik hoor van iedereen om me heen dat ze de tweede test ook hebben gedaan”, zegt Jeroen Rengers, voorzitter van de Supportersvereniging NEC. „Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Het is bemoedigend dat in het theater niemand besmet is geraakt. Ik heb in de dagen na de wedstrijd voorzichtig gedaan en kwetsbaren vermeden.”

Basketbal: Hoofdrol voor Harden bij terugkeer in Houston

08.35 uur: Bijna twee maanden na zijn geruchtmakende vertrek bij Houston Rockets keerde de Amerikaanse topbasketballer James Harden voor het eerst terug in de hal waarin hij de afgelopen acht seizoenen in de NBA zo vaak uitblonk. Harden speelde opnieuw de hoofdrol, maar deze keer voor zijn nieuwe club Brooklyn Nets. Onder aanvoering van Harden wonnen de Nets met 132-114 van de Rockets.

„Ik voel veel gemengde emoties”, zei Harden, die begin dit jaar een breuk forceerde bij de Rockets en overstapte naar de Nets. De 31-jarige Amerikaan werd desondanks met applaus onthaald in Houston. Voorafgaand aan de wedstrijd verscheen op de grote tv-schermen in de hal een filmpje van de hoogtepunten van ’The Beard’ in zijn ruim acht jaar bij de Rockets. Na het duel gooide Harden zijn schoenen, voorzien van een handtekening, in het publiek.

De vedette van de Nets tekende met 29 punten, 14 assists en 10 rebounds voor een triple-double. Bij de Rockets kwam ruim de helft van de productie van het duo John Wall (36 punten) en Victor Oladipo (33).

Met 24 overwinningen tegenover 13 nederlagen staan de Nets op de tweede plaats in het oosten, achter Philadelphia 76ers (24-12). De ’Sixers’ versloegen Utah Jazz, de koploper in het westen, na verlenging met 131-123. Joel Embiid tekende voor 40 punten bij de winnende ploeg.

Tennis: Clijsters keert in Miami terug op de baan

08.01 uur: De Belgische tennisster Kim Clijsters maakt eind deze maand op het toernooi van Miami haar rentree op de WTA Tour. De 37-jarige Clijsters kreeg een wildcard voor het Miami Open, dat ze in 2005 en 2010 won. De Belgische deed in 2012 voor het laatst mee aan het evenement in Florida.

Clijsters maakte vorig jaar voor de tweede keer haar comeback als tennisster, ruim zeven jaar na haar laatste partij. Vanwege fysieke problemen en het coronavirus heeft de voormalige nummer 1 van de wereld nog weinig gespeeld. Vorig jaar kwam ze alleen in actie in Dubai, Acapulco en in New York op de US Open. Steeds verloor Clijsters in de eerste ronde. Ze sloeg de Australian Open van vorige maand over.

Clijsters, die met haar gezin in de Verenigde Staten woont, maakt nu haar rentree in Miami en doet daarna ook voor het eerst mee aan het graveltoernooi van Charleston. Ook voor dat evenement kreeg de huidige nummer 1054 van de wereld een wildcard. „Ik kijk er naar uit om weer op de baan te staan”, aldus Clijsters.

In Miami wordt een beperkt aantal toeschouwers toegelaten langs de banen. „We zijn heel blij dat Kim terugkeert naar Miami”, zei toernooidirecteur James Blake. „Zo vaak krijg je niet de kans om iemand in actie te zien die is toegelaten tot de Hall of Fame van het internationale tennis.”

Algemeen: Vergeer ook chef de mission bij Paralympische Spelen Peking 2022

07.20 uur: Esther Vergeer fungeert ook volgend jaar bij de Winterspelen van volgend jaar in Peking als chef de mission van de Nederlandse paralympische ploeg. De oud-rolstoeltennisster, die zelf zeven paralympische titels veroverde, vertolkte die rol voor het eerst in 2018 bij de Winterspelen van Pyeongchang. Komende zomer is ze opnieuw chef de mission bij de uitgestelde Spelen van Tokio.

Met een Zomer- en Winterspelen kort achter elkaar gaat Vergeer een druk jaar tegemoet. „De vraag of dat te combineren is, was voor mij de grootste breinbreker toen ik gevraagd werd voor Peking”, aldus de 39-jarige Vergeer, bij wie begin vorig jaar borstkanker werd geconstateerd. In de zomer waren de behandelingen afgerond en kon ze haar werk hervatten. „Ik heb er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat het heel praktisch en efficiënt is om voor beide Spelen chef te zijn. Vooral omdat ik, met betrekking tot corona, veel ervaring opdoe in Tokio. Die kan ik meenemen in de voorbereiding naar Peking. Daar kunnen de wintersporters van profiteren.”