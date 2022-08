FC Twente straft opnieuw naïef Excelsior

Dat Excelsior zich met de kleinste begroting van de Eredivisie voetballend probeert te onderscheiden, verdient lof. Maar het zal zijn leergeld wel moeten betalen om zichzelf niet keer op keer in problemen te brengen. Na 15 seconden (!) lag de 1-0 er al in, toen aanvoerder Redouan El Yaakoubi dacht te kunnen kappen en draaien voor zijn eigen strafschopgebied. Hij gaf Denilho Cleonise een kans om niet te missen: 1-0. Exact zeven minuten later maakte Christos Tzolis de 2-0, kort nadat de bal over de zijlijn was gegaan na een nieuwe fout in de opbouw.

Het gezicht van trainer Marinus Dijkhuizen stond op onweer, nu hij binnen no-time moest vaststellen dat zijn ploeg weinig had geleerd van de fouten tegen PSV. Jans op zijn beurt zag de man scoren voor wie hij Virgil Misidjan had gepasseerd. Die kon zo slecht leven met zijn aanstaande reserverol, dat Jans hem uit de selectie zette. Donderdag gaan trainer en speler met elkaar in gesprek over een terugkeer. Wie er dan sowieso nog bij is, is Ramiz Zerrouki. Hij deed vlak voor het sluiten van de transfermarkt negentig minuten mee.

El Yaakoubi leek zijn fout halverwege de eerste helft redelijk te compenseren, met een splijtende pass op Couhaib Driouech. Maar zijn 2-1 werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR. Invaller Vaclav Cerny maakte er na ruim een uur spelen nog 3-0 van, waarmee het duel definitief in het slot werd gegooid. In blessuretijd tekende hij oog in oog met doelman Stijn van Gassel ook nog voor de 4-0.

Excelsior had met het aantrekken van buitenspeler Lazaros Lamprou (PAOK Saloniki, ex-FC Twente), centrale verdediger Maxime Awoudja (VfB Stuttgart) en keeper Norbert Alblas (TOP Oss) op de transfermarkt meer succes.

Herbeleef het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.