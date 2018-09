NEC-aanvaller moet ontknoping missen

De aanvaller van de Nijmegenaren heeft vrijdag aan het duel met Helmond Sport (2-1 winst) een hamstringblessure overgehouden en is twee tot vier weken uitgeschakeld.

NEC staat twee speelronden voor het einde op de derde plaats in de Jupiler League. De achterstand op koploper Jong Ajax is drie punten en nummer 2 Fortuna Sittard heeft twee punten meer. Omdat Jong Ajax niet mag promoveren, gaat de strijd om een plaats in de Eredivisie tussen Fortuna en NEC.

Als NEC niet direct promoveert, volgen play-offs. De Nijmegenaren hebben zich daar sowieso voor geplaatst en hopen dat Braken in dat geval wel weer mee kan spelen.