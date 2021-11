Voetbal

Aftellen naar Nederland-Noorwegen: wordt het juichen of buigen?

Het Nederlands elftal weet waar het aan toe is als het om 20.45 uur in een lege Kuip aan de aftrap verschijnt voor het beslissende duel met Noorwegen in de WK-kwalificatie. Een gelijkspel volstaat voor een ticket voor het WK van eind volgend jaar in Qatar, tenzij Turkije met veertien treffers versch...