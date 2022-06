Premium Het beste van De Telegraaf

Sneijder vreest ergste voor ’Gini’: ’Louis had het over jongens die niet leuk zijn in de groep als ze niet spelen’ ’Botsing tussen Wijnaldum en Van Gaal?’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Georginio Wijnaldum met Louis van Gaal Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wesley Sneijder vreest dat Georginio Wijnaldum een serieus probleem heeft met Louis van Gaal. „Louis had het over jongens die niet leuk zijn in de groep als ze niet spelen en daarmee doelde hij volgens mij op Georginio. Misschien is er tussen Wijnaldum en hem wel iets gebeurd en heeft Georginio er de pest in dat hij niet speelde. Dat maken wij niet mee, want wij zien Oranje alleen van de buitenkant.”