Willem II vindt weer aansluiting bij top

Willem II boekt mininale zege op Heracles Ⓒ ANP Sport

TILBURG - Willem II heeft zich zondag weer aangesloten bij Feyenoord als naaste belager van Ajax en AZ in de eredivisie. De Tilburgers wonnen op eigen veld met 1-0 van Heracles Almelo. Willem II is inmiddels negen duels ongeslagen in de Eredivisie.