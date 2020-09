Kiki Bertens begrijpt niets van 1000 fans per dag op Roland Garros

Kiki Bertens tijdens het WTA-toernooi van Straatsburg. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Kiki Bertens is mede door het afzeggen van enkele toppers als vijfde geplaatst op Roland Garros, maar dat weegt niet als een zware last op haar schouders. ,,Ik voel geen druk, zegt ze in Parijs. ,,En ik heb eigenlijk geen idee wat ik moet verwachten en hoe mijn vorm is. Ik kan vrij spelen.’’