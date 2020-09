Moeder Gyrano Kerk ongerust over toptransfer

Het was geen moment in Kerk opgekomen om met het oog op de steeds dichterbij komende miljoenentransfer niet te spelen tegen RKC. Het gevaar van een blessure, die alles zou verpesten, speelde niet door zijn hoofd. „Ik vind het overdreven om nu niet te gaan spelen. Je houdt toch van voetbal. Dan wil je toch gewoon spelen. Waarom zou ik nu ineens blessuregevoelig zijn?”

Clubs uit Engeland en Italië hebben Kerk in het vizier, maar op voorhand weet hij niet te zeggen welk voetballand het beste bij hem past. „Ik heb er nooit gevoetbald, dus ik weet niet precies hoe het er is. Als het zover komt, ga ik het ervaren.” De aanvaller geeft aan niet nerveus te worden van alle transferperikelen, die tussen nu en 6 oktober middernacht een vervolg moeten krijgen. „We zien wel wat gaat gebeuren. De week is nog lang. Ik blijf rustig. Misschien speel ik vrijdag nog wel mee tegen SC Heerenveen.”

Trainer John van den Brom gaf de aanvaller, die in de 74e minuut FC Utrecht met de 2-1 over het dode punt heen hielp, een groot compliment voor zijn instelling. „Gyrano in deze vorm met zijn kwaliteiten en deze scherpte is een heel belangrijke speler voor ons. Er gebeurt heel veel rond hem. Als je dan toch dit kunt blijven leveren voor de club die je liefhebt, voor de spelersgroep en ook voor jezelf, dan vind ik dat heel mooi.”

Van den Brom snapt wel dat clubs Kerk in het vizier hebben. „Gy is een interessante jongen voor veel ploegen en ik zie hem wel een volgende stap maken. Laat ik vooropstellen dat ik niet hoop dat hij gaat, maar het kan wel zomaar gebeuren.”

Ploeggenoot Urby Emanuelson, die zelf jarenlang in Italië voetbalde, verwacht dat Kerk snel een klapper gaat maken. „Ik ben veel met Gyrano in gesprek. Dit is een belangrijke fase in zijn carrière. Ik denk dat hij klaar is voor een volgende stap. Dat zou voor FC Utrecht vervelend zijn, maar ik denk dat Gyrano niet meer te houden is”, aldus de ex-international, die zonder contract is en daarom tegen RKC in de slotfase als amateur in het veld kwam.

FC Utrecht wil Emanuelson een langjarig contract geven, waardoor hij ook na zijn actieve carrière als assistent- of jeugdtrainer aan de club verbonden blijft en de eerste periode als bonusspeler inzetbaar blijft. Dat is wel tegen andere financiële voorwaarden dan de routinier gewend was. „Ik houd alle opties nog even open. Je weet nooit wat er op je pad komt. Misschien dat er een club komt, die denkt ’hé, die is nog vrij’. Maar we hebben de intentie uitgesproken om door te gaan en daarom speel ik nu als amateur.”

De waarderende woorden van Van den Brom en Emanuelson laten Kerk niet onberoerd. „Dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen. Ze willen me niet kwijt, maar beseffen ook dat ik heel erg ben gegroeid. Dat geeft me wel een goed gevoel”, aldus Kerk, die zich in het verleden wel eens heeft laten ontvallen dat zijn moeder een buitenlands avontuur van haar zoon helemaal niet ziet zitten. „De dingen die ze leest, vindt ze niet heel prettig. Maar het hoort erbij. Als ik ga, dan geef ik haar een heel goede knuffel.”