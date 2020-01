Eis tegen FC Den Bosch na racisme: drie duels met lege M-Side

FC Den Bosch gaf op voorhand al aan niet in beroep te gaan tegen welke straf ook die opgelegd zou worden. Dit standpunt veranderde niet, nadat de eis van de aanklager betaald voetbal bekend werd. „Onze boodschap is helder. Wij accepteren elke strafmaat. Van vrijspraak tot de uiterste sancties”, aldus Jan-Hein Schouten, voorzitter van de raad van commissarissen. „De tranen van Ahmad Mendes Moreira zullen niet voor niets zijn. Het motiveert ons namelijk tot in onze vezels een andere club te worden. Een club die verbinding legt in de regio, de stad, tussen volkswijken en binnenstad, tussen Bosschenaren en nieuwkomers.”

"Geldboete te lage straf, puntenaftrek te zwaar"

De aanklager betaald voetbal betoogde, dat hij een geldboete een te lage straf vindt en puntenaftrek een te zware straf. Het spelen zonder publiek in een deel van het stadion lijkt hem wel een goede straf, omdat dan juist ook de supporters worden geraakt, die verantwoordelijk zijn geweest voor de racistische incidenten. Die vonden plaats op het tribunedeel M5 tot en met M7, beter bekend als de M-Side.

De aanklager betaald voetbal is van mening, dat er voor, tijdens en na de wedstrijd te weinig is gedaan door FC Den Bosch om de racistische incidenten te voorkomen of de kop in te drukken. De aanklager betaald voetbal is van mening, dat de wijze van reageren van de club eerder escalerend heeft gewerkt. Alleen de spelers van FC Den Bosch hebben in de ogen van de aanklager een dempende rol gespeeld.

Pas één stadionverbod voor racisme

FC Den Bosch heeft al achttien stadionverboden uitgedeeld aan supporters naar aanleiding van de gebeurtenissen tegen Excelsior. Daarvan is er slechts één naar aanleiding van racistisch wangedrag. De andere stadionverboden zijn uitgedeeld vanwege het gooien van projectielen, zoals bekers met bier, en overtredingen met vuurwerk. FC Den Bosch heeft nog vijf potentiële stadionverboden klaar staan vanwege racistische uitlatingen en scheldpartijen. Alleen heeft de club tot op heden nog geen gekwalificeerde liplezer kunnen vinden, die bereid is daarvoor het bewijs te leveren. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels wel zo’n deskundige gevonden en op korte termijn zal er in het dossier van deze vijf stadionverboden worden doorgepakt.

De uitspraak in de tuchtzaak naar aan leiding van het racisme bij FC Den Bosch-Excelsior volgt over twee weken.