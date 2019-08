Tadic: ’We zijn niet goed in dit aspect’

De Servische aanvoerder van Ajax wist wel een beetje waar het aan lag. „Soms moeten we meer rust aan de bal hebben, want dat is onze sterkte. Met een goede opbouw beginnen en dan bij balverlies goed drukzetten. Wij zijn vandaag niet goed in dat aspect”, zegt hij voor de camera van Veronica.

Hij vervolgt: „Met een nieuw team is het altijd wennen en dat is nu een beetje moeilijk. Maar nu moeten we thuis winnen, mét onze fans. Dat moeten we gewoon doen.” Over de zeven gele kaarten voor de Ajacieden is Tadic eerlijk. Lahoz is een van de beste scheidsrechters, het waren goede beslissingen.”

Tadic vindt dat het sowieso altijd moeilijk is in de play-offs van de Champions League. „Daarom moet het beter. Dan gaan we naar de Champions League.”

Ook Joël Veltman vond het een moeizame pot. „Het was een zware wedstrijd, met uiteindelijk 0-0. In de ArenA moeten we dit wel afmaken. Het ging nu op en neer en deed me denken aan VVV, dat ook massaal inzakte. Omdat we slordig waren in balbezit moesten we steeds volle bak terug. Dat moet beter. Waardoor het gebeurt? Als ik dat wist was ik trainer geworden.”

Bekijk ook: Ajax kan APOEL geen pijn doen op Cyprus

Bekijk ook: Herbeleef het gelijkspel van Ajax uit bij APOEL