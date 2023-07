Premium Het beste van De Telegraaf

Poels blikt na ritzege in Tour terug op horrorcrash: ’Het kostte me twee jaar om weer stabiel te worden’

Door Hans Ruggenberg

SAINT-GERVAIS - Toen Wout Poels in 2009 zijn debuut maakte in het profpeloton, deed hij dat met grote dromen. Die lange, beetje slungelige Limburger hield en houdt wel van een grapje en is altijd en overal een sfeermaker. De horrorcrash die hij in 2012 maakte, ligt inmiddels ver achter hem en lijkt vergeten, maar juist als er iets moois gebeurt flitsen vaak ook de tegenslagen door het hoofd. Toentertijd raakte hij een stukje van zijn nier kwijt, scheurde hij zijn milt en geraakte in kritieke toestand op de intensive care. Precies in zijn tiende Tour de France deed Poels waar hij in de jaren daarna, en vlak voor deze Tour nog hardop van droomde.