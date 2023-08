Spaanse media zien Frenkie de Jong tijdens ’oorlog’ stoeien met positie bij FC Barcelona

De Spaanse competitie is weer van start gegaan en landskampioen Barcelona beleefde nou niet bepaald de gedroomde start. Niet alleen was er puntenverlies tegen Getafe (0-0) ook zullen er direct schorsingen volgen na rode kaarten voor Raphinha en trainer Xavi. De Spaanse media zagen dat de ploeg van Frenkie de Jong het traditioneel zwaar had even ten zuiden van Madrid. Het spel van de Nederlander wordt op verschillende manieren beoordeeld.

Frenkie de Jong is betrokken bij een opstootje. Ⓒ ANP/HH