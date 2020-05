Bondscoach Löw positief verrast door niveau Bundesliga

De Duitse voetbalcompetitie ging twee weken als eerste van de liga’s in de grote voetballanden na de coronapauze weer van start met wedstrijden voor lege tribunes. „Het is een ander soort voetbal, ook voor de tv-kijkers. Je moet er ook een beetje aan wennen, wedstrijden zonder de emoties vanaf de tribunes”, zegt Löw in een interview op de website van de Duitse voetbalbond DFB. „Maar ik ben positief verrast.”

Löw roemt „de enorme motivatie die spelers en teams aan de dag leggen, hun instelling en vooral ook de manier waarop gevoetbald wordt. Het is ook goed dat Duitsland deze voortrekkersrol op zich heeft genomen. Dat we ons goed hebben opgesteld wat betreft het concept”, doelde Löw op de strenge veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus die rond wedstrijden gelden.

„Je ziet dat spelers echt zin hebben in duels, in doelpunten maken of juist voorkomen. Dat heeft ook een positief effect op mij gehad. Spelers zijn op en top gemotiveerd uit deze lange pauze gekomen en laten dezelfde instelling zien alsof ze voor 80.000 toeschouwers aan het voetballen zijn.”

Löw ziet Bayern München de titel niet meer uit handen geven. „Daarvoor zijn ze te geconcentreerd weer aan het seizoen begonnen en individueel te sterk.” Bayern heeft na de winst op nummer 2 Borussia Dortmund afgelopen week zeven punten voorsprong op de rivaal. „Die verspelen ze niet meer. Onder Hansi Flick zijn ze een team geworden dat kracht en zelfbewustzijn uitstraalt”, looft hij zijn vroegere assistent.