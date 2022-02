Liefde bloeit op in olympisch dorp Peking: Belgische Hanne Desmet in zevende hemel

Premium Olympische Spelen

Niek van der Velden dacht aan olympische stunt: ’Bizar gevoel’

Niek van der Velden vertelde maandag na de kwalificaties dat een olympische medaille in theorie mogelijk was op de Big Air. Maar in de praktijk zat de 21-jarige snowboarder er een dag later dichterbij dan hij voor mogelijk had gehouden. De zesde plek had net buiten Peking zelfs een bronzen plak kunn...