Eredivisie lonkt weer voor ADO Den Haag

Bij ADO Den Haag keerde tegen FC Eindhoven in vergelijking met de tweestrijd tegen NAC Breda spits Thomas Verheydt terug in de ploeg. De kleerkast op voetbalschoenen kampte met rugklachten, maar verscheen voor het belangrijke duel weer aan de aftrap. De 30-jarige spits tekende dit seizoen in de reguliere competitie en KNVB-beker voor 34 goals en 7 assists in 39 wedstrijden en heeft daarmee een groot aandeel gehad in het succes van de Hagenaars. Verheydt vormt ook een goed koppel met Sem Steijn, die komend seizoen uitkomt voor FC Twente.

Het al 45 jaar op promotie wachtende FC Eindhoven, dat in de reguliere competitie op een knappe derde plaats was geëindigd, kwam fris en fruitig uit de startblokken in het Cars Jeans Stadion, dat goed gevuld was voor de play-offwedstrijd met zo’n 11.000 supporters.

De Canadese international Charles-Andreas Brym had de Brabanders een vliegende start kunnen geven, maar oog in oog met Alessandro Damen, die keepte vanwege ziekte van de nieuwe eerste man Hugo Wentges, faalde hij. Damen stond even later ook paraat op een kopbal van Jort van de Sande.

Het vertrouwen dat FC Eindhoven putte uit de goede openingsfase werd de grond in geboord, toen ADO Den Haag door een mooie goal van Dhoraso Klas de leiding nam. Het feller spelende ADO nam het heft in handen en FC Eindhoven werd veelvuldig afgebluft in de duels. Wie anders dan Verheydt bekroonde deze sterke fase met een goal. Met een machtige kopbal van grote afstand, die via de paal binnen viel, zette Verheydt de thuisploeg op een ruimere voorsprong.

Felicitaties voor Thomas Verheydt (midden) na de 2-0 voor ADO. Ⓒ ProShots

De bonkige spits is mateloos populair in Den Haag, de stad waar hij opgroeide en de opleiding van ADO doorliep. Het zou in die tijd niet tot een doorbraak komen en Verheydt kwam in het amateurvoetbal terecht bij Jodan Boys, IJsselmeervogels en Scheveningen. Pas op 23-jarige leeftijd gaf MVV hem een kans in het betaald voetbal en via Crawley Town, Go Ahead Eagles en Almere City keerde hij dit seizoen terug in zijn eigen stad, waar Verheydt het beste seizoen uit zijn loopbaan beleeft.

Met een 2-0 voorsprong bij de rust zag het er goed uit voor ADO en FC Eindhoven moest oppassen, dat de return in het Jan Louwers Stadion niet door een ruime nederlaag in Den Haag al van de spanning ontdaan zou worden. Maar de ploeg van trainer Rob Penders, die veel voetballend vermogen heeft, groeide na rust sluipenderwijs in de wedstrijd. FC Eindhoven liet de bal gemakkelijker rondgaan dan de thuisploeg en werd daarvoor beloond met de aansluitingstreffer.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis wees naar de stip toen invaller Justin Ogenia in het penaltygebied werd aangetikt door ADO-verdediger Hervé Matthys. Het buitenkansje werd koeltjes benut door Joey Sleegers, een ander fenomeen in de Keuken Kampioen Divisie dit seizoen. In Den Haag maakte de 27-jarige Helmonder zijn 24e goal van het seizoen. Even later was de door Feyenoord opgeleide Brabander dicht bij nummer 25, maar een fraai lobje van Sleegers, dat over Damen heen zeilde, werd door Jamal Amofa voor het doel weggehaald.

Joey Sleegers tekende voor het uitdoelpunt van FC Eindhoven. Ⓒ ProShots

Nadat de Haagse kelen de bekende oproep tot een Haags kwartiertje had geschald, zette de thuisploeg op wilskracht nog eens aan om de marge te vergroten. Maar FC Eindhoven bleef eenvoudig overeind en is daardoor nog altijd kansrijk om zaterdag in eigen huis de finale van de play-offs tegen de winnaar van de tweestrijd tussen Excelsior en Heracles Almelo te bereiken.