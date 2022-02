Live Champions League: Benfica komt op gelijke hoogte met Ajax: 2-2

Volg het duel tussen Benfica en Ajax via een twitterverslag

Benfica - Ajax

Na een indrukwekkende poulefase breekt voor de Amsterdammers woensdagavond de knock out-fase aan. Trainer Erik ten Hag wilde vooraf niet veel over een favorietenrol weten. „We richten ons op de wedstrijd. We hebben Benfica goed geanalyseerd. Het is een sterke ploeg die ook heel goed kan profiteren van fouten van de tegenstander. Wij hebben onze eigen speelstijl. Daar zullen we ons op richten. Favoriet, vooraf. Daar kan ik zo weinig mee”, klonk het een dag voor het duel.

Nélson Veríssimo, coach van Benfica, gelooft dat zijn ploeg net zoveel kans heeft als Ajax om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. „Ik zie geen favoriet, dat meen ik echt”, blikte hij vooruit naar het eerste duel tussen beide ploegen van woensdag in Lissabon.

Atlético Madrid - Manchester United

Atlético Madrid is bezig aan een zeer wisselvallig seizoen als regerend kampioen van Spanje. De ploeg staat momenteel vijfde in La Liga. Ook in de Champions League kon de formatie van Diego Simeone nog niet overtuigen. Pas in de laatste speelronde verzekerde Atlético zich van de knock out-fase.

Manchester United daarentegen eindigde als poulewinnaar. Ook in de Premier League gaat langzaamaan beter met de ploeg van Ralf Rangnick. Christiano Ronaldo en co wonnen de afgelopen twee duels en staan nu vierde.

Volg beide duels in de Champions League via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.